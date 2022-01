En entrevista, resaltó la importancia de recuperar los eventos de las diversas manifestaciones artísticas, ya que el campo de las artes se ha visto severamente afectadas por la pandemia de COVID-19.

La soprano manifestó su cariño a la Atenas Veracruzana, ya que además de que inició su carrera en la capital veracruzana, Xalapa siempre ha sido una sede cultural muy importante a nivel nacional.

Noticia Relacionada Van por derechos de personas trans y matrimonio igualitario en Veracruz

"Estoy muy contenta de que podamos realizar la primera edición presencial del concurso nacional de canto María Katzarava en Xalapa, es una sede que me importa mucho porque le tengo mucho cariño a esta ciudad, ya que yo inicié hace20 años, prácticamente, mi carrera aquí y yo era asidua invitada en la Sinfónica de Xalapa, tanto en ópera como en conciertos".

El concurso nace con el ánimo de difundir las artes, esto a pesar de los tiempos difíciles por la pandemia, en el que los telones de las salas de teatro quedaron a la espera en los recintos cerrados.

Los eventos de distintas expresiones artísticas se vieron afectados, cerrados los espacios para evitar altos aforos. Sin embargo y contradictoriamente, no han cerrado bares, restaurantes y otros lugares que implican aglomeraciones. Ante ello, es preciso que las artes humanas vayan recuperando su espacio entre la gente, no sólo para las y los cantantes o comunidad artística, sino para las personas, pues también éstas contribuyen al enriquecimiento no solamente cultural, sino emocional de la gente.

"Las artes escénicas han sido de las más golpeadas. Los teatros están cerrando constantemente porque no permiten el aforo; sin embargo, vemos restaurantes llenos, bares llenos, eso ha sido siempre para mí ilógico, no solamente para mí, para todos los que nos dedicamos a esto, nosotros nos cuidamos muchísimo, estamos todos vacunados, nos cuidamos y nos cuidan mucho en las producciones, entonces ha sido muy injusto cómo se nos ha tratado".

En el Concurso Nacional de Canto participan 54 semifinalistas, ya que fueron más de 150 los que estuvieron registrados, se trata de talentos de toda la República Mexicana, de punta a punta del país.

El concurso no podrá ser abierto de manera presencial para todo el público, pero podrán seguirse las actividades a través de las redes sociales y la página oficial "Concurso Nacional de Canto María Katzarava" en facebook, en donde se transmitirá en vivo la semifinal y la final.

El "Concurso Nacional de Canto María Katzarava" se realizará el 28 y el 29 de enero de este 2022, de 10 a 13 horas y de 15 a 18 horas el viernes, y el sábado 29 será la final a las 7 de la noche. Las transmisiones serán en vivo.