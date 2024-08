María Carmen Márquez, víctima de violencia ácida, continúa exigiendo justicia a 4 años de su agresión

Protesta que su agresor no ha sido citado por la FGE; afirma conflicto de intereses





En una conferencia de prensa llevada a cabo en Xalapa, María Carmen Márquez, sobreviviente de una agresión con sosa cáustica en 2020, protestó que su agresor no ha sido citado por la Fiscalía General del Estado (FGE) a cuatro años del incidente, pese a "estar plenamente identificado", según afirma.

Estuvo acompañada durante la conferencia por la diputada local electa Carola Viveros y la diputada Marcela Fuentes, impulsora de la iniciativa que derivó en la aprobación de la Ley Malena.

Dicha ley fue recientemente aprobada por el Congreso de Veracruz, y castiga con una pena de 8 a 12 años de prisión a quien ejerza la denominada ´violencia ácida´, además de tipificarla como tentativa de feminicidio, garantizando a las víctimas el acceso a la justicia y la reparación del daño.

"(La aprobación de la Ley Malena) hace que a las víctimas de estos ataques tengamos un poco de fe, y vamos a conseguir un poco de justicia, porque pareciera que las víctimas es lo último que merecemos", afirmó María Carmen.

No obstante, señaló que la razón de no haber visto aún justicia sobre su agresor, quien es también su ex pareja, es un presunto ´conflicto de intereses´, pues afirma que "un familiar suyo tiene un cargo bastante influyente dentro de los Juzgados".

Recordó que, luego de una serie de ataques con bombas molotov y amenazas de difundir fotos y videos íntimos que fueron desestimados por la FGE, en 2020, mientras regresaba de su trabajo en Plaza Américas a su domicilio en la Calle Moctezuma, su agresor le arrojó al rostro el contenido de un frasco que aparentemente era sosa cáustica.

"En ese momento yo creí que iba a morir. Les soy sincera, en la vida no había sentido tanto dolor como ese día"; a raíz del ataque, tuvo que permanecer dos meses hospitalizada, y debido a la desfiguración de su rostro ha sido sometida a alrededor de 15 cirugías, "y en todas siempre existe el riesgo de no despertar".

Alentó a las mujeres a estar alertas a partir de los ataques y amenazas que reciben, en vista de la minimización por parte de las autoridades. "Seguimos creyendo en la justicia, pero desgraciadamente la justicia no nos respalda, nos está dejando solas, nos está dejando morir y, a más de cuatro años, la agresión sufrida sigue sin recibir justicia".