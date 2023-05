Exigen aplicación de Ley contra el maltrato animal; justicia para Sol, perrita asesinada en Xalapa (+Video)

Sol fue asesinada en una colonia de Xalapa, por un sujeto con vehículo pesado de una ferretería. Le pasó encima dos veces, las fotografías evidencian el rictus de dolor.

Sol era una perrita en situación de calle que dejó cachorros. Ahora, con evidencias, la sociedad civil se ha sumado para exigir justicia: la aplicación de la Ley de Protección Animal del estado de Veracruz, castigo con cárcel al asesino de la perrita.

La tarde de este jueves, tras la lluvia, decenas de personas se dieron cita en el Teatro del Estado, en Xalapa, para marchar y hacer visible la exigencia de justicia a través de la aplicación de la Ley de Protección Animal, vigente en el estado de Veracruz.

La ley estupula castigo con de 2 a 6 años de prisión, a quienes incurren en maltrato animal para casos como este, refirió Rosario Garduza, defensora de los derechos de los animales.

Con globos y camisetas rosas, cargando a los cachorritos de Sol, la marcha partió con rumbo al centro de la ciudad.

Sol evidencia los casos de maltrato animal, de asesinatos contra los animales, por los que se exige justicia, "que la ley no sea solo en letra", sino "que se aplique", exigieron por las calles al gritar "justicia para Sol", "no al maltrato animal".

Rosario Garduza, titular del albergue "Patitas Suaves Xalapa", apoyada por la sociedad civil organizada , fue quien recabó evidencias e interpuso la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Contra los Animales (Fedayca).

Pero Rosario ha sido ya blanco de amenazas por parte de familiares del sujeto identificado como el autor material del asesinato de la perrita Sol. Hay testigos y se recabó ya la evidencia, detalló la protectora de animales. Incluso de las amenazas ya quedó constancia también ante la Fiscalía.

Para hacer justicia, se ha movido "cielo, mar y tierra", incluso se le hizo la necropsia a Sol, en la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) para que esté toda la documentación que sostenga la agresión que llevó a la muerte dolorosa a la perrita.

Debido a que la Fiscalía y servicios periciales no cuenta con un espacio para recibir a los animales que son asesinados, ni para hacer la necropsia, el cuerpo de Sol tuvo que ser guardado en refrigeración y fue a través del apoyo de la Sedema, como se ha logrado más evidencia.

Además hay testimonios, testigos y pruebas para que se aplique la ley y no haya impunidad, detalló Rosario Garduza, en entrevista previa al inicio de la marcha.

"Tuvimos que resguardar el cuerpo, meterlo en hielo para poder tener la prueba principal. Venimos a pedir justicia, ya está todo, hay pruebas, hay testigos, hay testimonios y todo, ya nada más necesitamos que las autoridades hagan su trabajo, está todo sobre la mesa".

El lunes está citada la persona responsable del asesinato de Sol. Hacerle justicia será un precedente para la lucha contra el maltrato animal, pues hay otros casos como el de Sol que también esperan aplicación de la ley y castigo conforme la misma ley lo indica, para los responsables.

"Hasta ahorita, que yo sepa, no ha habido ningún caso aquí en Xalapa, en el que se haga justicia. Queremos que este sea el primer caso de muchos de los que se va a hacer justicia. Que se aplique la ley".

Muchas veces no se procede porque no hay personas que quieran testificar, pero en el caso de Sol las hay y dejará precedente de que hay que atestiguar y luchar por la justicia para que no haya más animales maltratados y asesinados, como es el caso de animales envenenados y macheteados, apuntó Rosario Garduza.

Es necesario hacer las denuncias formales cuando ocurre maltrato y asesinato de animales, las denuncias no deben hacerse solo en redes sociales. Es preciso defender a los animales, alzar la voz, acentuó Rosario Garduza.

La recomendación es guardar el cuerpo del animalito, como evidencia, y acudir a Fiscalía a realizar la denuncia, los grupos de defensa animal pueden apoyar.

En el caso de Sol, fue una denuncia ciudadana que pidió apoyo a Patitas Suaves, como se logró sumar fuerzas y dar seguimiento al caso para exigir justicia.

En cuanto a los cachorritos de Sol, están siendo albergados y serán puestos en adopción responsable.