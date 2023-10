Manuel Huerta llama a convocar a una reunión de la dirigencia nacional de Morena este lunes

En una carta, respetuosa pero firme, dirigida a la Dirigencia Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, Manuel Huerta pide se cumpla con el acuerdo de hacer públicos, este lunes 30 de octubre, los resultados de la encuesta que definirá en nueve estados de la República, quiénes serán las y los coordinadores de la Defensa de la Cuarta Transformación en cada entidad.

Adviertió en el documento que, de no cumplir con este compromiso en tiempo y forma, como se prometió para el lunes 30 de octubre, se genera una serie de suspicacias que pueden ensuciar la transparencia del proceso interno, por lo que llama a seguir los lineamientos del Movimiento, "No robar, no mentir y no traicionar al pueblo" proclamados por el Presidente, Andrés Manuel López Obrador dentro del proyecto de Nación.

El documento está dirigido a Claudia Sheinbaum, Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Transformación; Mario Delgado, Presidente Nacional de Morena; Alfonso Durazo, responsable de la Comisión Nacional de Elecciones y a los integrantes de las Comisiones Nacional de Elecciones y de Honor y Justicia de Morena.

Manuel Huerta señalaó a necesidad de convocar a una reunión de la dirigencia nacional de Morena con todos los participantes del proceso interno de los 9 estados en la que se informe los resultados de la encuesta para no generar mayor inconformidad que pueda crear desconfianza o sospecha de manipulación de los resultados al interior del Movimiento en un momento que se requiere de unidad.

Destacó en el documento que es necesario conocer los criterios que se utilizaron para la selección de los géneros en cada entidad y se explique, sobre todo al pueblo, el por qué de esta decisión, ya que solo así, destaca, con transparencia y de manera abierta, la gente no se sentirá traicionada.

Huerta ratificó en la carta que por encima de cualquier interés personal, se encuentra su deseo por consolidar el Movimiento de Transformación y llevar justicia a México y en particular a Veracruz donde ha luchado por ello toda su vida.

Ante esto, reiteró exista un profundo respeto a las mujeres, así como una permanente vocación de justicia por la lucha de los derechos políticos y la paridad de género, por lo que expone que aún sabiéndose ganador de la encuesta, si el Movimiento necesita otorgarle el espacio a una mujer, aceptará la desicion que se imponga, esto siempre y cuando se haga público el resultado de la preferencia del pueblo.

Así lo expuso en el documento "Nada harả más justo y equitativo este proceso, que la transparencia que dé certeza, que una mujer fue seleccionada para representarnos, por una decisión del pueblo que la apoya, y que los criterios de competitividad la respaldan, y que, aun sabiéndome ganador de la encuesta, aceptaré por el bien de nuestro Movimiento".

Finalmente hizo un llamado a la unidad pero afianzada con la voluntad del pueblo y en torno a los principios y valores con los que ha guiado el Movimiento el Presidente Andrés Manuel López Obrador.