Manuel Huerta en contra de reelección: "o que sigan cobrando y busquen otro cargo"

El precandidato único por la primera fórmula de Morena al Senado de la República por Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara criticó que dentro de su partido, haya quienes busquen una reelección, cuando ya tuvieron la oportunidad de servir al pueblo, y de igual forma quienes buscan alguna candidatura sin haber renunciado al cargo que ostentan actualmente.

Consideró que algunos dentro del movimiento exhiben su ambición desmedida para continuar reeligiéndose u obtener un nuevo cargo de elección popular, pero no son capaces de abandonar la responsabilidad que actualmente ocupan, para así seguir cobrando.

Por ello, se pronunció por hacer valer los principios básicos del movimiento y evitar fallarle al pueblo intentando reelegirse o seguir en el servicio público y postularse por alguna candidatura.

"Que no se dé la reelección inmediata, eso es una exageración, nosotros surgimos con un estatuto que impedía eso, no puede ser que ahora los diputados aún no se les acaba su periodo y ya quieren otro", agregó.

Manuel Huerta reclamó que los principios básicos de Morena no coinciden con la ambición por permanecer en el poder por lo que rechazó que varios de quienes hoy se encuentran en el servicio público busquen postularse nuevamente cuando aún no se separan de sus funciones.

Reiteró que "no es posible que aún tienen la desvergüenza de no renunciar, todavía siguen cobrando como diputados, alcaldesas, regidoras, hay que tener ética, eso no es lo que quiere el pueblo", apuntó.

Destacó que Morena nació para que hubiera ética en la política, por lo que deben de respetarse esos principios básicos, pues la gente rechaza la ambición de poder en que incurrieron los gobiernos anteriores, cuyas familias se heredaban los cargos.

Y como ejemplo recordó a la familia que hoy quieren nuevamente postularse por el gobierno de Veracruz a quienes la gente rechaza por la corrupción y desfalco que hicieron en el Estado.

Expuso que su mayor sueño es ser un verdadero representante del pueblo "ser un senador del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, recorriendo el territorio y escuchando a la gente, no seré de aquellos que se van a la Ciudad de México y no regresan a su lugar de origen", apuntó.

A unos días de conocer a la mujer que le acompañará en la postulación al Senado, aseveró que existe unidad al interior de Morena, en el entendido de que sea quien sea la elegida, las demás aspirantes se sumarán en su apoyo.