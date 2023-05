Magistrada gana batalla legal al Congreso y es reinstalada en su cargo

Gladys de Lourdes Pérez Maldonado fue reinstalada en su cargo como magistrada del Tribunal Superior del Estado de Veracruz. Tras casi tres años de ausencia, regresa oficialmente gracias a un amparo federal, el cual fue modificado posteriormente por un Tribunal.

La magistrada había sido forzada por el Congreso a dejar su cargo debido a que no fue ratificada en el puesto. Sin embargo, Pérez Maldonado emprendió una lucha en tribunales federales argumentando que tenía derecho a permanecer en el cargo durante los cinco años restantes.

El 7 de julio de 2020, la legislatura, en su mayoría conformada por el partido MORENA, decidió que la magistrada no cumplía los requisitos para continuar en el puesto, lo que llevó a la incorporación de nuevos perfiles, incluyendo el de otros magistrados.

Con el regreso de Gladys Pérez, el nombramiento de la magistrada Alma Rosa Flores Ceballos, quien era integrante de la Quinta Sala Penal, queda sin efecto. Esto significa que Ceballos deberá abandonar su espacio, ya que el Congreso ha anulado su nombramiento.

BATALLA ADMINISTRATIVA

En febrero pasado, los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa determinaron que el Congreso de Veracruz no pudo establecer de manera justificada por qué Pérez Maldonado no era elegible para un segundo periodo en el cargo.

La sentencia destacó que el acuerdo del Congreso para no ratificar a la magistrada carecía de sustento y elementos suficientes para demostrar su falta de idoneidad. Además, la sentencia resaltó que esta decisión socavaba la presunción de aptitud que debe prevalecer a favor de la magistrada después de haber culminado exitosamente su primer período de diez años, ya que no se presentaron elementos desfavorables relevantes en su desempeño que justificaran su no ratificación.

La justicia federal no solo ordenó la reinstalación de Gladys Pérez en su cargo, sino que también determinó que el Poder Judicial del Estado deberá compensarla por los salarios y percepciones que dejó de recibir desde julio de 2020. Esta decisión se basa en el reconocimiento de que no ratificar a la magistrada constituyó una violación a sus derechos de seguridad jurídica e independencia judicial.

En cuanto al acuerdo en el que se basa la reinstalación de Gladys Pérez Maldonado, el Congreso reconoció la idoneidad de la magistrada para continuar desempeñando su cargo y la importancia de preservar la división de poderes. En este sentido, el acuerdo exhorta al Poder Judicial del Estado a seguir el procedimiento establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado al asignar a las magistradas y magistrados.

El acuerdo entra en vigor el mismo día de su emisión, por lo que desde este 30 de mayo, la magistrada vuelve a ocupar su puesto en el Tribunal Superior del Estado de Veracruz.