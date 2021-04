Maestros de inglés protestan en Xalapa por falta de pago

Maestros del Programa Nacional de Inglés (PRONI) se manifestaron en Plaza Lerdo para denunciar que desde hace tres meses no han recibido el pago de su salario.

De acuerdo con Miriam Flores, una de las maestras afectadas, aunque las autoridades les dicen que su pago está por llegar, desde enero están a la espera de que les cumplan y se dijeron cansados.

"Somos maestros del Programa Nacional de Inglés del estado de Veracruz y tenemos tres meses sin recibir un sueldo y se no está pidiendo que sigamos trabajando con o sin recurso económico y estamos molestos ya porque nos tienen así desde cuándo, nos están diciendo que ´ya va a llegar, ya va llegar´ y no llega, no llega, y ya estás a 16 de abril y desde enero empezamos a trabajar", dijo.

Refirió que los maestros no tienen prestaciones ni vacaciones por lo que es injusto que aunque les pidan calidad para los niños, se esté incumpliendo con los docentes.

"Piden calidad para los niños, piden educación para los niños y no les pagan a sus maestros (...) No tenemos base, no tenemos absolutamente nada, no nos pagan vacaciones, no nos pagan prestaciones, no tenemos seguridad social, así era nuestro trabajo y por lo menos exigimos el pago en tiempo y forma", refirió.

Acusaron que el retraso en el pago inició con la llegada de una nueva coordinación a cargo de Ricardo Hernández Pulido, lo que está afectando a más de 100 docentes en el estado de Veracruz.

"No sé si hubo un error, en el estado es la primera vez que estamos trabajando sin salario y en Veracruz somos más de 100 docentes. Alrededor de 100 en Xalapa, Veracruz, Córdoba, Poza Rica y a nadie le han pagado", refirió.

Sostuvo que los maestros no cuenta con un salario fijo porque trabajan por hora y aunque han platicado con el coordinador "nos dice que ya hizo todo lo posible para que la federación mande el dinero y hasta ahorita no se ha mandado".

Dijeron que quieren hacerse visibles porque mucha gente no sabe que el programa existe y por ello decidieron alzar la voz.