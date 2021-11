Expuso que él trabajó 27 años y ella es la única beneficiaria, pero desde el 2013 que lleva solicitándolo, no ha sido atendida por parte de las autoridades.

Noticia Relacionada Hasta 26 de noviembre, trámites de pensionistas por cierre de ejercicio fiscal

Sostuvo que son ocho años los que lleva solicitado este pago como parte del seguro de vida con la empresa GNP, que corresponde a 55 salarios, que serían cerca de 250 mil pesos.

Dijo que se ve obligada a protestar de una forma porque su hija, menor de edad le diagnosticaron un tumor en la cabeza y su tratamiento es costoso.

"Yo no quise llegar hasta acá, pero me veo en esta situación tan apresurada porque mi hija fue diagnosticada con un tumor en la cabeza y el tratamiento que nos da la esperanza de vida es muy costoso. Exijo al gobernador que nos apoye, soy una mamá de dos hijos, que se toque el corazón porque es una situación muy difícil, he tocado muchas puertas del Gobierno, he dado vueltas y nunca se me ha escuchado", dijo.

Acusó que en el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) se dijo que se le haría un pago de una indemnización, pero a la fecha tampoco le han cumplido.

"También ellos me dieron vueltas y vueltas y jamás recibí respuesta de ello", dijo al precisar que se trata de 55 salarios que estima asciende a los 250 mil pesos, que le ayudarían a atender el padecimiento de su hija.

"No estoy pidiendo dinero, sino algo que se me debe; he ido a Tesorería, movieron los documentos a otra dependencia y me traen a las vueltas, dicen que ahorita me atienda la SEV, pero no hay respuesta y pido al gobernador que me apoye".