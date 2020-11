Los 400 Pueblos ven pacto de impunidad entre Gobierno de Veracruz y Yunes

Integrantes del movimiento de Los 400 Pueblos, anteriormente dirigido por el extinto César del Ángel Fuentes, se manifestaron afuera de la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir celeridad en las denuncias interpuestas contra el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, así como la ahora magistrada Estrella Iglesias Gutiérrez y el exfiscal Jorge Winckler Ortiz.

Con casas de campaña apostadas en el camellón de Arco Sur, los manifestantes se reunieron alrededor de Marco Antonio del Ángel Arroyo, quien señaló que desde febrero fueron suspendidas las diligencias derivadas de estas denuncias por la detención de César del Ángel Fuentes durante el gobierno de Yunes Linares a pesar de tener un amparo, y así como la entonces jueza que habría puesto en riesgo la salud del líder del movimiento.

Su hijo, Marco Antonio, dijo que pareciera que existe un acuerdo de impunidad entre el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez y el de Yunes Linares, porque bajo el pretexto de la pandemia generada por el COVID-19 no hay avances en las investigaciones.

"Si hay un acuerdo de impunidad entre el Gobierno de Veracruz con Yunes que lo digan en abierto, queremos ver por qué no han avanzado, por qué no las han determinado; pedimos audiencia con la fiscal anticorrupción hace dos meses pero no nos contestó y por eso venimos (...) Se me hace raro que no haya mandado oficios desde febrero, no mandan a Seguridad Pública y no vayan a poner de pretexto la pandemia porque el Consejo de Salud dijo que la Fiscalía y la seguridad pública, ambas instituciones, son actividades esenciales".

Acusó que desde febrero no han avanzado en las investigaciones y que pese a que han buscado reunirse con la fiscal anticorrupción, Clementina Salazar Cruz, esta ni siquiera les ha contestado su solicitud.

"No han girado ningún oficio de las tres denuncias, por eso lo supongo, por eso estoy preocupado, dejamos pasar un tiempo de la pandemia; las denuncias son por el encarcelamiento de mi padre que a pesar de haber ganado amparos lo retuvieron ilegalmente en la cárcel y otra más contra la jueza Estrella porque cuando mi padre estuvo en Pacho, no lo dejó salir y casi tuvo un problema de salud y está acusada".

Aseguró que Miguel Ángel Yunes Linares "premió" a la ahora magistrada Estrella Iglesias a pesar de estar denunciada desde el 2017, y negó que la protesta sea porque está próximo el informe de gobierno de Cuitláhuac García.

"Los gobiernos deben informar diariamente y no cada noviembre, no es una medida de presión, es una lucha social (...) En Veracruz el aparato jurídico es un aparato justificador de las decisiones del poder, todos lo sabemos y lo que tenemos que caer ante el poder es tocar puertas, denunciarlo y ejercer nuestros derechos. No tengo confianza en el gobierno sino en los compañeros".