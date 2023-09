Llega ´Ambulante´ a Xalapa, festival de documentales fundado por Gael García y Diego Luna

El Festival Itinerante Ambulante, del que fueran fundadores los actores Gael García Bernal y Diego Luna, en su gira 2023 llega a la capital veracruzana del 27 de septiembre al 1 de octubre, por lo que durante estos días los amantes del cine documental podrán disfrutar de nueve producciones audiovisuales que serán exhibidas en el Centro Recreativo Xalapeño (CRX) y la Explanada del Barrio Mágico de Xallitic.

La cartelera

El jueves 28 de septiembre a las 19:00 horas en el CRX se transmitirá la película "La danza del Hipocampo", de Gabriela Domínguez R., dentro del Ciclo de Cine Mexicano Contemporáneo.

Este mismo día, a las 17:00 horas en el CRX, se proyectará el documental "De Chile, de Dulce y de Manteca", de Maru Tamés; y a las 20:00 horas en la Explanada de Xallitic será el turno de "La Danza de los Mirlos", de Álvaro Luque. Ambos forman parte del Festival Ambulante 2023.

El viernes 29 de septiembre en el Centro Recreativo Xalapeño continuarán las proyecciones de documentales que forman parte de esta gira, comenzando a las 16:00 horas con "Zona Norte", de Javier Dávila; a las 18:00 horas, "All that Breathes", de Shaunak Sen, y a las 21:00 horas, "Breaking la vida", de Abraham Escobedo Salas, en la explanada de Xallitic.

El 30 de septiembre a las 16:00 y 17:45 horas, en el Centro Recreativo Xalapeño se exhibirán los documentales "El tren y la península", de Sky Richards y Andreas Kruger Foncerrada, y "100 ways to cross the border", de Amber Bemak. Asimismo, el domingo 1 de octubre en los mismos horarios, corresponden las proyecciones de "Mi no lugar", de Isis Ahumada Monroy y "Smoke Sauna Sisterhood", de Hints.

Sin duda una gran oferta del séptimo arte que no puedes dejar pasar.