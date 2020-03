Llama IP de Veracruz a crear estímulos fiscales por contingencia

Las ocho delegaciones de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), anunciaron medidas de apoyo a sus agremiados ante la pandemia por coronavirus.

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, los miembros de las ocho delegaciones de la Cámara empresarial de Veracruz manifestaron el compromiso con todos y cada uno de sus agremiados, sus empleos y sus familias.

No obstante, exigieron al Gobierno del Estado de Veracruz que en el Plan Económico Estratégico 2020 se consideren incentivos fiscales que aminoren la carga tributaria y las obligaciones de los agremiados generando descuentos, prórrogas o medidas que permitan cubrir compromisos laborales antes que los fiscales, priorizando en primer lugar mantener el empleo.

También pidieron la eliminación o reducción del Impuesto sobre la Nómina y el Hospedaje durante el tiempo que dure la contingencia del COVID-19; así como, el pago inmediato de adeudos a proveedores.

Otra de las peticiones es la creación de un esquema de garantías para proteger a mipymes con créditos productivos otorgados por el sector financiero a tasas preferenciales o créditos blandos y con plazos de gracia mientras dura la contingencia, e implementar fondos estatales para esquemas de garantías a pymes.

De igual forma exigen un Programa de Fomento empresarial a mipymes para la reactivación de cadenas productivas prioritarias a través de otorgamiento directo de recursos económicos; además de que el Gobierno del Estado gestione ante las autoridades federales del IMSS, INFONAVIT y SAT para establecer prórrogas para pago de contribuciones federales e impuestos.

"Es importante mencionar que no es opción no apoyar al sector empresarial del estado, de no hacerlo la pérdida del empleo directo será una de las primeras consecuencias de esta contingencia, la falta de oportunidades laborales generará desempleo, pobreza y violencia", advirtieron.

El documento fue firmado por Claudia de la Huerta Manjarrez Vicepresidente Regional Golfo - CANACINTRA; Alejandro de la Madrid Trueba, presidente de CANACINTRA Delegación Xalapa; Juan Francisco Castillo de los Santos, presidente de la Delegación Córdoba; Marisol González Cales de la Delegación Minatitlán; Jesús Herrera Franco de la Delegación Poza Rica; Rodolfo Cabello Meyer de la Delegación Coatzacoalcos; Juan Vega Hernández de la Delegación Orizaba; María de la Luz Monroy Rosas, presidenta de CANACINTRA Delegación Tuxpan; y Félix Martínez Álvarez, líder de la Delegación Veracruz.