Lista de magistrados que acepten disminuirse salario será pública, anuncia Cuitláhuac

Esto luego del llamado que hizo la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Isabel Inés Romero Cruz a sus compañeros magistrados para disminuirse el sueldo en un 30 por ciento.

En ese sentido, García Jiménez expuso que se prevé una reducción de compensaciones para los diputados que integren la siguiente Legislatura Local.

Señaló que dialogó con el actual presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso (JUCOPO), Juan Javier Gómez Cazarín quien le aseguró que no subirá el salario y que se buscará la reducción de compensaciones, pero la para la siguiente legislatura.

El mandatario estatal también señaló que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) reclama al Gobierno de Veracruz el pago de una deuda de 12 mil millones de pesos por servicios de salud a los veracruzanos, y que se habría generado durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

Explicó que inicialmente era de 3 mil 500 millones pesos y que no se litigó de manera adecuada y ahora el ISSSTE reclama el pago total.

"No le pagaron al ISSSTE y eso que estuvo un gobernador que estuvo en el ISSSTE. El ISSSTE nos está demandando por 12 mil millones de pesos. Una deuda de 3 mil 500 millones de pesos que no la pagaron, no la litigaron con contundencia y se fueron. El Poder Ejecutivo no pagó el ISSSTE en las administraciones anteriores y esa deuda", dijo.

Explicó que dado que el ISSSTE no dejó de atender a la población pidió el pago al Estado y ahora buscarán un convenio para realizar el pago, aunque admitió que este tendrá que ser durante varios años.

"No solo no pagaron, no se molestaron en entrar en convenio, alguna forma, ahí están los que sabían de administración, presumían que ellos sí saben cómo gobernar y no pagaron esas deudas (...) Como no dejan de atender, la deuda sigue creciendo y van a apartando todo lo que se debe", lamentó.

