Lima Franco admite y reparte culpas por 'descuido' en caso Araly

El titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco admitió que nunca revisaron si el domicilió fiscal de Araly Rodríguez Vez correspondía a ella, e igualmente dijo que el pago hecho por cada dependencia a ella como proveedora es culpa de esas dependencia.

Primero definió que para poder contratar a cualquier persona física o moral por parte de una instancia gubernamental, sólo se puede hacer a quienes estén inscritos en el padrón de proveedores. Sin embargo en el caso de Araly existen por lo menos dos contratos por parte de la Secretaría de Salud, donde no aparecía aún en dicho padrón.

Incluso en un par de casos, el Órgano de Fiscalización Superior observó esas irregularidades en la cuenta pública 2020 a la Secretaría de Salud.

Ante esto, Lima Franco señaló que si alguna dependencia estatal le asignó y pagó los contratos a un proveedor incluso antes de estar empadronada, es una irregularidad que es exclusiva de los trabajadores que lo aprobaron.

"La ley es muy clara, y no se puede contratar y mucho menos pagar a una empresa o particular que no esté en el padrón de proveedores y serán ellos quienes respondan", añadió respecto a los casos encontrados en las secretaría de Salud y Seguridad Pública, así como del DIF Estatal.

En cuanto a la parte de Sefiplan dijo que para registrar a cada proveedor, primero tiene que cumplir con una serie de requisitos, entre los cuales está su domicilio, pero nunca revisaron si efectivamente era el señalado en su registro.

Comentó que la Sefiplan sólo revisa todo en papel, y posterior a ello, revisa su declaración patrimonial para ver que estén al corriente tanto a nivel federal como estatal.

Después se verifica que no aparezca en el listado de empresas fantasma y con eso basta, pues nunca se hace visita domiciliaria.