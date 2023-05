Aún bajo lupa, regulación responsable de cannabis, advierte senadora Gloria Sánchez (+Video)

En torno a los usos de cannabis -marihuana, se busca que la regulación priorice fines medicinales, así como hacer estipulaciones precisas para lo recreativo y cuidar la salud pública, expuso la senadora Gloria Sánchez Hernández.

"Nosotros tenemos muy claro que lo que se tiene que hacer es una regulación muy precisa par no confundir los usos (...) Está comprobado que en sí misma la marihuana no provoca daños mayores, si solamente se consume esporádicamente, de manera lúdica. En ese sentido en muchos países ya está legalizada".

El tema aquí en México, explicó, es que hay que ver el tema de los usos de opiáceos permitidos, como el cáñamo, que es muy benéfico para la agricultura y que podría ayudar a la economía campesina. Y el otro uso que es el más importante, es el medicinal.

Sin embargo, la regulación tiene que ser lo más precisa posible, debido a la responsabilidad de cuidar la salud, pues aunque el cuidado de la salud es una cuestión personal de cada adulto, hay controversias.

"El tema del porqué está atorada la ley, es porque hay que presentar muy bien los puntos y los métodos de consumo, porque es difícil de controlar. El tema es que tienes derecho a una plantita en tu casa, pero cuando la marihuana se junta o se consume con otras sustancias, como alcohol, fentanilo, es peligroso".

Entonces, acentuó, "no es que no queramos legislar al respecto, incluso la comisión de Salud del senado ya hizo un dictamen muy preciso, y también la de justicia y de puntos constitucionales, pero está en suspenso porque no ha habido consenso. Para poder regular necesitamos la mayoría de votos, y no los tenemos, en nuestra propia bancada y en otras bancadas hay dudas".

La principal abanderada de la causa para la legislación en torno a la legalización de la marihuana, recordó, es la senadora Olga Sánchez Cordero. Sin embargo, reiteró que hay muchas dudas en las bancadas en torno a los puntos para la regulación del consumo de la marihuana para fines recreativos.

"Es un tema complejo, nada sencillo, pero es también una demanda social. En Canadá y otros países está permitido, pero necesitamos más medios de control para que no se salga de cauce, que es lo que a nosotros sí nos preocupa, para que no haya un abuso".

