Le dicen adiós a Marduck Obrador, leyenda de los bibliófilos en Xalapa

Obrador arribó a Xalapa en el 2001, luego de concluir un diplomado en creación literaria en la Ciudad de México, con el objetivo de terminar su carrera en lengua y literatura hispánica. Desde el 2010, y hasta el final de su vida, se dedicó a la venta de libros para todos los bolsillos y curiosidades.

La librería ´Los Argonautas´ se convirtió en una nave, donde Marduck era el capitán y los lectores los navegantes, quienes acudían ansiosos a emprender nuevos viajes a través de las joyas literarias que hallaban en la casona.

En vida, ´El Capitán´ afirmó, en innumerables ocasiones, que su labor de conseguir las obras que los librófilos le solicitaban era un trabajo apasionante y detectivesco, pues encontrar algunos libros antiguos era una aventura similar a la de hallar una aguja en un pajar. Y Marduck nunca se rindió en esa búsqueda.

Con la intención de alargar la vida de los libros, para que nunca dejarán de ser leídos, Marduck decidió abrir al público su biblioteca personal, donde acumulaba más de 13 mil libros de uso, que ponía a disposición de los amantes de las letras a precios sumamente accesibles.

Decenas de jóvenes, xalapeños y turistas recorrieron sus estantes, repletos de libros de humanidades, filosofía, literatura universal, literatura hispanoamericana, historia de México, arte, libros antiguos, primeras ediciones y libros raros.

A través de un texto, el poeta y librero Héctor Leonel Reyes lamentó la partida del capitán de la nave de ´Los Argonautas´, a causa del COVID-19.

"Me entero que acaba de fallecer Marduck y es tan triste y duro saberlo; no entiendo, quizá algún día pueda entenderlo, cómo es posible que este capitán de Los Argonautas no siga más, con tanta entrega, con tanto conocimiento, con ese nerviosismo del hallazgo.

"Creo que, como Jasón del mito de la Argonáutica, Marduck consiguió lo que quería, tener su nave de libros, zurcar aventuras, sin derrotarse jamás. Salió victorioso y nos acaba de decir adiós".