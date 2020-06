Activistas LGBTII critican intolerancia de iglesia católica

El presidente de la coalición estatal LGBTTI, Benjamín Callejas Hernández, criticó que la iglesia católica siga mostrando intolerancia al avance de los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual en el estado de Veracruz.

A su decir, el estado está listo y preparado para el matrimonio igualitario, pues incluso en los foros por la Igualdad y la no discriminación realizados y después de que hubo grupos que los "reventaron", obtuvieron buena respuesta.

"Que cuando se hicieron los foros nos reventaron los encuentros por grupos antiderechos afines a partidos políticos de ultraderecha es una realidad, pero después regresamos y donde estuvimos presentándonos, fue satisfactorio ver la respuesta a favor del tema".

Por ello, lamentó que las distintas iglesias, rechacen todo lo relacionado con el avance de derechos humanos y que no sea percibido desde una concepción teológica y religiosa.

Criticó que pese a los llamados para que los diputados legislen sobre leyes y no sobre creencias, todavía no aceptan que se vive en un estado laico y se debe separar de la iglesia que, aunque tiene derecho de opinar no puede ejercer una presión política.

Dijo que, aunque se considere el concubinato sin distinción de sexo en el Código Civil del estado, hay muchas parejas que desean formalizarlo como matrimonio y el proceso de amparo para lograrlo es costoso y largo.

Por ello dijo que, si bien es un avance como una herramienta para acceder a los derechos civiles, sigue habiendo discriminación porque no se maneja la aceptación de las familias homoparentales.

Recordó que junto con la diputada Mónica Robles fueron los principales impulsores de la reforma al Código Civil para el estado y subrayó que la figura del concubinato, para acceder a los derechos civiles, es una buena herramienta.

"Si lo vemos por el punto de vista del artículo 75 todavía sigue doblemente discriminatorio hacia las personas de la diversidad sexual, ya lo mandató la Suprema Corte de Justicia de la Nación, primero porque no se te da la posibilidad de formar una familia porque es un trato diferenciado, de todas maneras, aunque se dé el concubinato hay muchas parejas que quieren formalizarlo como matrimonio y obviamente el proceso de amparo es costoso y largo", dijo.