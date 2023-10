La muñeca que cobra vida en el Panteón Xalapeño: ¿Leyenda o realidad?

Dicen que algunas almas se resisten a irse, vagando su alma por los lugares que solían visitar en vida o donde fallecieron, quedando como relatos de miedo que algunas personas logran captar y convirtiéndose en leyendas que perdurarán en el tiempo, sin ningún tipo de explicación científica, siendo totalmente algo sobrenatural.

En los panteones de Xalapa, abundan leyendas contadas por algunos que van de visita a sus muertos, y sobre todo, de personas dedicadas a la limpieza de tumbas y encargados de cementerio, que conocen estas historias 'al derecho y al revés' relatos que incluso a cualquier escéptico son capaces de poner la piel "chinita".

Una de estas historias, ocurre en el Panteón Xalapeño, con la muñeca que cobra vida. Aquí dice la gente que ha asistido a visitar sus seres queridos oscureciendo la tarde, que también han visto pasar a una niña que sale a jugar.

La muñeca o la niña del panteón xalapeño, como algunos le llaman, se encuentra en una de las zonas más solitarias de este cementerio, siendo ya un famoso relato entre los sepultureros y lavadores de tumbas.

Desde hace varios años, la muñeca se encuentra dentro de una capilla, justo donde yacen los restos de una niña, llamando la atención de propios y extraños.

"Supuestamente que se cambia de ropa, que se mueve. Es la versión de la gente que la ha visto. Yo en dos ocasiones la he notado que la vez de un lado y al dar la vuelta ya la tienes diferente. Yo no la he visto que la cambien, la he encontrado con diferente vestimenta, pero no se explica porque no viene familiar porque no le traen flores, no le limpian, nada. Ahorita la encuentras con un vestido amarillo, si pasado mañana vienes ya tiene uno azul".

Cuenta un trabajador en ese cementerio.

Otros más, cuentan que incluso se aparece por las tardes entre los pasillos y las tumbas: "Algunas personas dicen que la han visto, que la muñeca anda afuera. Lo que dicen aquí los lavanderos, que después de las seis andan lavando, es que la han visto que sale y se va rápido, que los espanta".

Las personas en este panteón cuentan que la muñeca perteneció en vida a la niña "Angelita", cuya muerte también es un misterio.

La tumba pertenece a la pequeña Angelita que falleció en 1978.

Personas aseguran haberla visto cambiar de lugar en incluso han notado que el color de su vestido cambia en cuestión de minutos.

Se dice que mueve los ojos o gira la cabeza dependiendo de quién la vea. Incluso, hay algunos que asisten a visitarla porque ya es conocido que hace cosas extrañas, incluso versiones cuentan que la han visto fuera de la tumba.

La gente que viene a visitar a sus seres queridos en este panteón también aseguran que la han visto jugar entre las tumbas y las recorre en busca de otros niños para poder jugar con ellos. Tanto grandes como chicos mencionan que la menor perdió la vida a causa de una enfermedad que ningún médico o especialista pudo diagnosticar.

Debido a la corta edad de la pequeña, la leyenda indica que busca divertirse por los años que no pudo vivir.

Ciertas o no, estas historias pasan de boca en boca entre los asistentes al Panteón Xalapeño, uno de los más populares en la capital del estado.