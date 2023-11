La lavandera nocturna: la espeluznante leyenda de Xallitic (+Video)

Llegó Halloween, día en el que el portal del inframundo se abre y deja salir a todos los seres que allí habitan para que, por una noche, puedan mezclarse libremente entre los vivos.

No es extraño que en esta fecha cosas extrañas pasen a tu alrededor, principalmente en ciertos lugares donde la vibra es mucho más pesada... y en Xalapa existen varios lugares así. Aquí te contamos de uno que seguramente conoces, pero al que pocos se animan a ir de noche.

LA ´LAVANDERA´ DE XALLITIC

El Barrio Mágico de Xallitic, enclavado en pleno corazón de Xalapa, no solo es conocido por sus callejones empedrados y su hermosa arquitectura. También guarda entre sus muros una escalofriante leyenda que, aun con los años, es capaz de ponerle la ´piel de gallina´ a más de uno.

Se trata de la ´Lavandera nocturna´. ¿La has escuchado? Si no te sabes la historia, pon mucha atención, pues es mejor que no camines de noche por esas calles o podrías llevarte un susto mortal.

La leyenda se centra en los lavaderos del barrio. Hace muchos años, todas las mujeres acudían a lavar su ropa a ese sitio, pero había una que lo hacía a altas horas de la noche.

Cierto día, la mujer llegó a lavar, como de costumbre, pero de pronto todo daría un giro inesperado. Un hombre en estado de ebriedad la vio sola y se acercó a molestarla; este intentó abusar de ella, por lo que la mujer intentó defenderse, pero durante el forcejeo cayó y se golpeó la cabeza.

Tan fuerte fue el golpe que la mujer murió en el instante y el hombre, al ver lo que había pasado, huyó del lugar y jamás se supo de él.

Desde entonces, el espíritu de la lavandera ronda en el lugar. Hay quienes aseguran que en los lavaderos aún se pueden escuchar ruidos de chacoteos y a una mujer cantando. Nadie se atreve a asomarse, pues quienes han salido no han vivido para contarlo.