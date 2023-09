La Fiscal Verónica Giadáns confirma continuidad en su cargo 'reitera compromiso'

En un comunicado oficial, la fiscal Verónica Hernández Giadáns reafirmó su compromiso de permanecer al frente de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, tras haber ejercido este cargo durante cuatro años.

Hernández Giadáns señalo su enfoque en la transformación de la procuración de justicia en el estado.

"Con valor y firmeza, seguiré al frente de la Fiscalía General del Estado, aplicando la política de Cero Tolerancia a la impunidad, con absoluto respeto al estado de derecho, a la manera juarista, sin distingos, sin complicidades y alejada de tintes políticos, porque estamos convencidos que no hay paz sin justicia, y no hay justicia si esta no se procura."

POSIBLE DIMISIÓN

Cabe destacar que ha habido especulaciones sobre una posible dimisión de Hernández Giadáns en conjunto con el titular de la Secretaría de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, quien afirmó que su salida del cargo dependerá del Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez.

La fiscal ha resaltado los logros alcanzados durante su gestión, mencionando: "Hoy, tras cuatro jornadas anuales de grandes esfuerzos, sacrificios, empeño, compromisos mutuos y entrega, y en coordinación con Instituciones federales, estatales y municipales, hemos logrado disminuir los alarmantes índices delictivos."

Según datos oficiales, en el periodo de enero a julio de 2023, Veracruz ocupa el lugar 26 a nivel nacional en la tasa de delitos por cada cien mil habitantes. En homicidio doloso, se encuentra en el lugar 19, con una disminución del 51 por ciento. En feminicidio, ocupa el lugar 12, con una disminución del 34 por ciento. En secuestro, Veracruz se sitúa en el lugar 15, con una disminución del 88 por ciento en los casos.

La fiscal Verónica Hernández Giadáns hizo hincapié en la importancia del recurso humano, asegurando salarios dignos y prestaciones justas para todos los trabajadores de la institución, desde fiscales y peritos hasta policías ministeriales y personal administrativo.

Además, se ha llevado a cabo la entrega de equipamiento táctico y vehículos a las fuerzas de seguridad, y se han realizado inversiones significativas en infraestructura, incluyendo la construcción de la Unidad Integral de los Servicios Médico Forenses en Nogales y la edificación de nuevos edificios en las oficinas centrales.

Hernández Giadáns reiteró su compromiso con la transformación de la procuración de justicia en Veracruz, destacando que se trata de una realidad palpable. Su principal enfoque sigue siendo el respeto de los derechos humanos y la atención a las víctimas y sus familias, como pilares fundamentales de su labor al frente de la Fiscalía General del Estado.