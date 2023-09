La cafetería 23 de Xalapa "Tan bueno para ser real"

A menudo, las personas que estudiamos o trabajamos, nos enfrentamos a la constante batalla de ¿Qué comeré hoy? Puesto que por diversos factores, como el tiempo, no podemos comer en casa, cargar siempre con comida o salir a buscar alimentos y necesitamos pedir a domicilio, es por eso, que recurrimos a restaurantes, cafeterías o fonditas que nos puedan sacar del apuro, muchas veces si lo hacen y en otras ocasiones, no tanto.

Para algunas personas, encontrarse con algo extraño en la comida, llámese: cabello, insecto o colmillos de algún lomito; no es de importancia, pero, cuando pagas por un alimento, la mayoría esperamos que sea algo delicioso, tal vez porque la rutina diaria nos pide una recompensa y lo único que queremos es sentarnos un momento, disfrutar lo que pedimos y continuar el día a día.

Lo cierto es que al comprar comida en la calle, corremos el riesgo de encontrarnos con cosas desagradables, como lo que me pasó a mí cuando estaba a punto de comer.

¡Acompáñame a leer esta triste historia!

Frecuentemente pedía comida de la Cafetería 23, ubicada en la calle de Gutiérrez Zamora #12, en la Zona Centro de Xalapa. Por su precio accesible y porque podían llevarla a mi empleo mientras yo continuaba con mis actividades.

Yo estaba bastante cómoda porque no tenía que recorrer el centro de la ciudad buscando algo "rico, accesible y de calidad" hasta que un día, eso cambió completamente.

Resulta, que pedí que me llevaran comida a mi empleo, normal, como todos los días. Y, cuando llegó mi hora de comer, me llevé una desagradable sorpresa. Estaba comiendo unos chilaquiles con queso y frijoles, había dos frasquitos, uno de salsa y otro de crema, abrí el de crema y (primera bandera roja) la observé rara, parecía como si ya hubieran usado el frasco y lo volvieron a rellenar. No le di importancia.

Dejé pasar eso, seguí comiendo y decidí abrir el siguiente frasco de salsa ¡Aquí fue lo peor! Tenía un "vultito" adentro, decidí rascar con el tenedor y encontré lo que parecía ser un insecto.

No pude dejar pasar eso y me comuniqué de inmediato, enviando fotos y videos de el estado en el que había llegado mi comida, me ofrecieron cambiarla por otra charola (o eso fue lo que creí) y acepté.

Esperé, esperé, y esperé. Cuando volvieron, no lo podía creer, solo me dieron dos frascos nuevos de salsa y crema, ¿En serio? ¿Esperé media hora para eso? Tal vez, en ese tiempo pude salir a buscar algo más que comer. Le dije a la persona que creía me iban a cambiar la comida y la respuesta fue: No, la comida no la cambiamos.

Argumenté que había encontrado un insecto y me dijeron que "Era canela y se fue un trozo"

Definitivamente no soy cocinera, pero ¿Se usa canela en una salsa de chile seco?

No reclamé nada más y por eso lo hago en este espacio, para decirle a alguien más que sea cuidadoso de lo que consume y en donde, como en la Cafetería 23. A veces nos dejamos llevar por la fachada del lugar si se nos hace de confianza o no. y definitivamente nada será mejor que comer en casa, pero a veces eso no se puede, así que debemos fijarnos muy bien "Si vemos algo raro en la comida".

¿Te ha pasado algo así en La Cafetería 23?