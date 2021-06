karla_cariel,_una_promesa_del_deporte_en_veracruz

Nativa del municipio de Coatepec, se interesó por el deporte a los 6 años de edad, tiempo en el que comenzó a practicar la natación; sin embargo, la admiración por su hermana y el desempeño que esta tenía en el atletismo, la llevaron a incursionar en esta disciplina, que poco a poco se fue convirtiendo en su razón de vivir.

PUBLICIDAD

"Empecé con pruebas de velocidad. Hace dos años, mi entrenador decidió hacer pruebas de lanzamiento y me dejó ahí porque me vio potencial", relató. Y su entrenador no estaba equivocado.

Noticia Relacionada Incendio consume humilde vivienda en Xico

Al momento de tomar la prueba quedó ´flechada´ por la jabalina y, desde, entonces ha dedicado su tiempo al entrenamiento con jabalina y disco.

Han sido nueve años de arduo trabajo, en los que ha contado con el apoyo de sus padres Érika Muñiz y Carlos Murrieta, gracias a los cuales ha podido compaginar sus estudios con el deporte.

PUBLICIDAD

"Entreno una hora en la mañana, tres en la tarde y una hora en la noche, son cinco en total. También tengo horarios para estudiar y hacer tareas; ahorita tengo un promedio de 9.2", dijo orgullosa.

Fue en cuarto grado de primaria cuando tuvo su primera competencia; dos años más tarde llegó a las olimpiadas y, el pasado 21 de mayo, logró calificar al nacional, que se disputará este 20 de junio.

PUBLICIDAD

Como fiel admiradora de Usain Bolt y Paola Morán, rendirse no está en su vocabulario y, ahora, su meta es mejorar su marca y romper su propio récord de 12 metros, para pelear los primeros tres lugares a nivel nacional.

Actualmente, con la pandemia de Covid-19, está consciente de que esto no será un camino fácil, debido a las restricciones para poder entrenar; sin embargo, con dedicación y empeño, tiene confianza en que logrará hacer un buen papel, para poner en alto el nombre de Veracruz y su natal Coatepec.

PUBLICIDAD