Detienen a Jueza Angélica Sánchez, tras liberar al 'Compa Playa' ; familia desconoce su paradero

Familiares denunciaron la detención de la jueza Angélica Sánchez Hernández la mañana de este lunes en Xalapa.

Acusaron que el gobierno estatal y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia actuaron en su contra tras dar cumplimiento al amparo que concedió la libertad a Itiel Palacios García, también conocido como ´El Playa´ o ´Compa Playa´.

Ingrid Gómez, hija de la jueza Angélica Sánchez, confirmó que su madre fue detenida por elementos de la Policía Estatal en las inmediaciones de la Fiscalía General del Estado, ubicadas en la avenida Arco Sur.

Explicó que la jueza se dirigía a una cita con el consejero Víctor Pliego para tratar el asunto del caso que le fue asignado hace más de dos años. Sin embargo, su paradero fue desconocido hasta el mediodía de este lunes debido a que no fue presentada inmediatamente.

"Mi mamá evidentemente no llegó a la cita, la hemos estado buscando, la hemos ido a buscar a San José. Fuimos al Tribunal y no nos quisieron dar respuesta, no nos quisieron apoyar, nos dijeron que ellos no ven ese tipo de temas", mencionó.

"Nosotros estamos muy preocupados por ella, queremos que aparezca y nosotros veremos después los temas administrativos, pero queremos saber que mi mamá está bien, que no le pasó nada, no habría razones para que la detuvieran", agregó.

Por su parte, el abogado Carmelo Reyes Gallardo afirmó que la detención de Angélica Sánchez fue arbitraria debido a que fue ejecutada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Además de que su criterio, respecto al proceso de Itiel Palacios, fue en cumplimiento de una ejecutoria de amparo.

"Porque según tenemos entendido, un testigo vio que la detuvieron a esa hora los estatales, cuando se debe detener por flagrancia, cuando es por ellos, o bien, cuando hay orden de aprehensión los ministeriales".

"Hacemos responsable de estos hechos al gobernador del estado de Veracruz, a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y a la Fiscal General del Estado, porque la familia ha tratado de comunicarse con ella y no aparece.

"En el Colegio de Abogados tampoco sabemos dónde se encuentra", agregó Rosalinda Rosas Pérez, integrante del Movimiento por la Justicia en Veracruz.