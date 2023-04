Juez califica de ilegal detención de cerrajero acusado de abrir casa de una fiscal en Xalapa

El abogado Erick Hoyos Aponte de la Luna afirmó que un juez de control calificó de ilegal la detención del cerrajero Daniel, quien fue engañado por dos mujeres para abrir una vivienda que resultó ser de una fiscal en Xalapa y a quien los policías que lo detuvieron lo señalaron de portar bolsas de marihuana.

Según el abogado, los delitos que se pretendían imputar no ameritaban una prisión preventiva oficiosa, por lo tanto, la justicia estaba obligada a que Daniel llevase su proceso en libertad, especialmente por su condición de salud, al tener una enfermedad que compromete su sistema inmune.

"El proceso lo pasará en libertad y el 2 de junio se define su vinculación o no a proceso; estamos muy seguros de que no habrá una vinculación a proceso", señaló el defensor.

La semana pasada, familiares, la Asociación de Cerrajeros y la defensa del despacho CIMA Abogados expusieron la presunta detención arbitraria en Xalapa, además de la vulneración del derecho a la salud de Daniel, un cerrajero de 33 años.

Los abogados afirmaron que Daniel solo acudió al domicilio para dar su servicio y que las acusaciones en su contra son falsas. Existes evidencias gráficas y conversaciones de WhatsApp que comprueban que fue contratado por las dos mujeres para abrir la casa.

El abogado alertó que su cliente estaba gestionando sus antirretrovirales ante el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS); sin embargo, tras ser trasladado al cuartel 'Heriberto Jara Corona' en San José, fue cuando "se le encontraron" dos bolsas con supuesta marihuana y quedó retenido.

La Fiscalía no solicitó una medida cautelar de restringir la libertad y la propia fiscal dijo que no, ya que no había elementos para realizarlo. Por lo tanto, el juez determinó que el cerrajero debería llevar su proceso en libertad hasta que se decida su vinculación o no a proceso.