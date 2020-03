Jóvenes Construyendo el Futuro saca a veracruzanos de las calles

La titular de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP), Guadalupe Argüelles Lozano, aseguró que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro está sacando a jóvenes de las calles y previniendo que no se unan al crimen organizado en la entidad.

En entrevista, aseguró que quienes se gradúan o terminan su periodo conocen un oficio y están capacitados para una actividad laboral, por ello no caerán en manos de la delincuencia.

"Ya les dimos las herramientas, ya van a estar capacitados para que los empresarios o tutores no tengan la objeción de contratarlos porque antes tenían el argumento de que no los contrataban porque no tenían la capacitación, ya no hay pretexto para que no los empleen", consideró.

Reiteró que una de las metas de este programa es ayudar a combatir los altos índices de inseguridad y que jóvenes de 18 a 29 años se puedan emplear.

"Nuestro país lo encontramos muy mal con respecto a la inseguridad, entonces el Presidente apertura programas encaminados a combatir los problemas de origen que tenemos".

Por ello recordó que la inscripción al programa es permanente, así como la inscripción de empresas tutores, para poder acercar más jóvenes a la vida laboral.

Insistió que quienes terminan sus 12 meses de capacitación cuentan ya con las herramientas necesarias para poder, por un lado, emprender su negocio o poderse emplear con la experiencia necesaria en las empresas.