José Yunes y Héctor Yunes notifican al PRI que buscan gubernatura de Veracruz

Aunque oficialmente no ha iniciado el proceso interno de selección de candidato a la gubernatura por el PRI, tanto Héctor Yunes Landa como José Yunes Zorrilla ya notificaron de manera oficial su interés de participar y sus aspiraciones de competir por la candidatura.

Así lo dio a conocer el dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín quien informó que ellos ya entregaron una notificación oficial al Comité Directivo Estatal, la cual fue bien recibida.

Dijo que esas posturas habrán de ser informadas al Comité Ejecutivo Nacional y estimó que en breve podría haber una renovación de la dirigencia estatal, y en ese sentido también se dejaría notificado sobre las aspiraciones de los dos priistas.

"Pepe Yunes de manera formal se lo ha comunicado tanto a la secretaria general y a un servidor de su intencionalidad de participar en ese proceso (interno), lo mismo que lo ha hecho el exdiputado federal Héctor Yunes, ellos dos de manera formal le han informado a la dirigencia estatal y a la dirigencia nacional de su intencionalidad", expresó.

LES AGRADECEN INTERÉS EN PARTICIPAR

Dejó en claro que el proceso interno de selección de candidato aún no da inicio, pero igualmente agradeció el interés de participar tanto de José Yunes como de Héctor Yunes.

Por el momento, dijo, no tiene el dato si otro compañero o compañera del Revolucionario Institucional piensa participar en la contienda interna, "pero vuelvo a insistir, es un proceso que aún no inicia y en tanto no inicia, todo entra en el terreno de las posibilidades y especulaciones", refirió.

Comentó que a nivel local aun no inicia la elección, sin embargo, ya se inició el proceso federal y siguen en proceso de negociación con Acción Nacional y el PRD para consolidar el Frente Amplio por Veracruz.

El líder no se descartó para participar en el proceso interno de su partido, una vez que se confirme si irán en coalición con PAN y PRD, y se busque a los potenciales candidatos para la gubernatura en 2024.