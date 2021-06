Jesús Vázquez critica impunidad tras ataque a su hermana en San Juan Evangelista

#SanJuanEvangelista ??

Un grupo armado irrumpió la casa de Beatriz Vázquez para agredirla y amenazarla, denunció la hermana del candidato a la alcaldía, Abel Vázquez González.



— Diario del Istmo (@diariodelistmo_) June 3, 2021

Jesús Vázquez González dijo hablar a título personal y criticó que su hermana Beatriz haya sido agredida sólo por apoyar al candidato de la coalición "Va por Veracruz" para la alcaldía de San Juan Evangelista, Abel Vázquez González.

Y es que se reportó que sujetos encapuchados se introdujeron a la vivienda y la golpearon a ella y a otras 2 personas; además, con distorsionadores de voz les lanzaron amenazas y groserías afirmando que si no salen de su casa habrá otros ataques.

"En este caso Beatriz que es mi hermana está golpeada, asustada, preocupada; fue amenazada directamente para que se fuera del municipio con el tema electoral; exigiendo que le daban hasta las 7 de la mañana", explicó Jesús Vázquez González.

El dirigente acusó que se trata de grupos ligados al candidato del Partido Verde Ecologista en San Juan Evangelista, Tino Guillén y aunque el Gobierno del Estado ha tenido conocimiento de esta situación no ha hecho nada para evitarlo.

"Son grupos de reacción que están detrás de estos candidatos. Lo único que pedimos es que las fuerzas federales intervengan y que pongan un alto de una vez por todas. Ha habido antecedentes, denuncias y pronunciamientos, pero no sucede nada.

"La violencia del Estado es imparable; es el Estado con más agresiones no solamente a candidatos y candidatas; también al equipo de campaña de estos candidatos. Para eso querían firmar el pacto de civilidad, para elecciones en un ámbito de concordia, para que ellos hagan lo que se les pegue la gana", cuestionó.

Igualmente añadió que no hay condiciones para la elección y si se realizan votaciones se tratará de "una elección de Estado".

"Actúan de esta manera porque no les hacen nada porque hay impunidad y si actúan de esta manera y el Gobierno no hace nada es porque es cómplice. Sabe quiénes son los agresores, cuáles son y si no quieren que pensemos que son cómplices pues que actúen", exigió.

