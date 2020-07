Jardines botánicos de México, otra víctima del COVID-19

El representante de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, Orlik Gómez García, dijo que la pandemia por el COVID-19 también ha afectados a los jardines botánicos del país pues se han visto obligados al cierre y algunos han sido víctimas de la delincuencia.

"Algunos poco a poco han ido abriendo sus puertas lo que no es el caso de Xalapa, todavía no tenemos una fecha para abrir; la disminución del personal es otro aspecto negativo, no porque esté cerrado el centro de trabajo sino por cuestiones de su propia salud porque muchos son personas mayores o tiene diabetes o hipertensión, eso nos afecta porque disminuye la mano de obra y por lo tanto el mantenimiento integral del jardín", dijo.

Esto, resaltó, es importante porque cada jardín tiene una colección valiosa que requiere riego, control de plaga y que necesita estar examinándose continuamente.

Agregó que, en otros lugares del país, ha habido robos de ejemplares o vandalismo en sus instalaciones producto de la ausencia del personal, aunque ese no ha sido el caso del Francisco Javier Clavijero de Xalapa. Se suma, además, que muchos jardines dependen totalmente de sus ingresos para mantenerse, salarios e insumos, y al no recibir visitantes está totalmente comprometida su viabilidad.

Sin embargo, consideró que también hay cosas positivas como el hecho de que el personal haga uso intensivo de redes sociales y que tengan que aprender a utilizar las plataformas de comunicación remota, con lo que se han podido realizar algunos eventos virtuales.

"La interacción con las redes sociales ha sido amplísima, mayor que la presencia de las personas en vivo", dijo.

En el país hay alrededor de 40 jardines agrupados en la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos y destacó que en Xalapa no hay fecha de apertura, pero afortunadamente no ha sufrido de problemas económicos ni ha sido víctima de la delincuencia.

"Nuestros mayores males han sido que no hemos podido desyerbar el jardín como normalmente se hace y en Xalapa tenemos la fortuna de pertenecer al Instituto de Ecología y por lo tanto tenemos un presupuesto anual asignado que se iba a recortar pero afortunadamente no se hizo", añadió.