Jalapa sin X: memoria, periodismo y ficción en una sola obra

Jalapa sin X, Una fantástica historia con sabor jalapeño, es un libro de la autoría de Ricardo Pedregal que durante el pasado Festival del Chile Xalapeño fue presentado como parte del programa de actividades de este evento.

La presentación estuvo a cargo de Guillermo Cuevas y Gilberto Raúl Cortes Rodríguez, quienes realizaron los comentarios pertinentes al texto de Ricardo Pedregal.

En breve charla con el autor de Jalapa sin X, Una fantástica historia con sabor jalapeño, Ricardo Pedregal comentó que la historia está inspirada en su padre, quien fue periodista estudiantil y cultural xalapeño.

Recupera periodismo de antaño

Así, en este libro se puede hallar referencias hacia los ejemplares especializados en información cultural y que producían los estudiantes de Xalapa durante décadas del siglo pasado.

"Refleja la vida de un periodista, el personaje principal está fuertemente inspirado en mi padre, él publicaba, alrededor de los sesenta y finales de los cincuenta" (en esos periódicos y publicaciones estudiantiles.

El entrevistado consideró que pocos son quienes mencionan a esos periodistas estudiantiles y publicaciones de aquella época, lo cual sería una "microhistoria" dentro de su libro.

"Esto lo puedo retratar como microficción-microhistórica: Tiene muchísima fantasía, elementos también de ficción".

Historia con un toque de Estridentismo

Especificó que los elementos de ciencia ficción que se incluyen en su obra es porque el Estridentismo fue un movimiento relacionado con ésta: "el Estridentismo abrazó a la tecnología, a toda la tecnología de la época (...) viene reflejado en el lenguaje que se empleaba, sobre todo en el libro -que puedo decir más maduro- que es el de Arqueles Vela que saca La señorita Etcétera".

-¿Tú retomas esto y lo incluyes en tu libro?

-Sí. Y para darle otro toque. Por eso repito que esto tiene un toque de Estridentismo pero trata de ser una nueva propuesta para rescatarlo, tiene muchas onomatopeyas de sonido para hacer alusión a lo estridente, a lo sonoro.

Reiteró que entre las páginas de su libro "hay muchísimo de historia" y aseguró que la gente de Xalapa disfrutará leerlo así como aquella que no es de la capital del estado de Veracruz, también "porque hay gente que me dice "es que no sabía tales cosas, por ejemplo el globo de Alfaro, el avión de Frank Hawkes, La Torre Cinética... Hay unas cosas muy interesantes que parecen de ciencia ficción y son reales".

Añadió que en su libro Jalapa sin X, Una fantástica historia con sabor jalapeño los lectores también podrán encontrar humor y juegos de palabras.

"Realmente puedo decir que es (un libro interesante) no porque yo lo haya hecho, ha tenido buena acogida hasta ahorita y puedo decir que más que orgulloso, puedo decir que gente que no leía, me dice "¿sabes qué?, me quedé enganchado con tu libro", para mí me llena de gusto.

Jalapa sin X, Una fantástica historia con sabor jalapeño se puede encontrar en librerías locales.