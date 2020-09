IVM no desaparecerá; amparos evitan emitir convocatoria

La encargada del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), Rocío Villafuerte Martínez, dijo que la convocatoria para nombrar a la nueva titular no se ha emitido porque existen dos amparos que "enrarecen el tema".

Detalló que se interpusieron dos juicios por parte de dos aspirantes, una de ellas integrante del Consejo Consultivo para que se les permitiera participar, ante los juzgados 17 y 18 de distrito.

Al negar que esté en riesgo la desaparición del IVM reconoció que aunque hacen "lo mejor que pueden" es necesario mejorar al Instituto.

Expuso que aunque hacen lo mejor que pueden hace falta un cambio; "precisamente estamos viviendo de cambio y ustedes lo reconocen, eso es lo que estamos apostando, mejorar al Instituto", dijo respecto a lo declarado por el gobernador recientemente.

Villafuerte Martínez apuntó que el mandatario estatal le apuesta a la reingeniería del Instituto, lo que se da como respuesta del gobierno para puntualizar una mejoría en la instrumentación del trabajo que se hace.

Consideró que las críticas hacia el IVM por parte de la sociedad civil solo les empuja a "ponerse las pilas", aunque insistió en que no existe desatención del gobierno estatal dado que se ha empoderado al Instituto con presupuesto que en el siguiente año podría llegar a los 25 millones de pesos.

Admitió que los índices de muerte de mujeres son altos, que exista una violencia exacerbada y violencia familiar, aunque refirió que las cifras oficiales las tienen la Fiscalía General del Estado (FGE).

En ese tenor dijo que con la pandemia hay un "cambio de canales" y ahora se denuncia la violencia vía telefónica o por redes sociales, pues la violencia familiar se suscita en casa, y al pasar más tiempo allí suben los índices.

"No tenemos aumento sustancial numérico, entendemos que la solicitud a los mejor no está siendo reveladora de lo que sucede en casa porque como estaban encerradas las mujeres y las niñas no acudían pero lo que subió fue el canal, hemos tenido aproximadamente 100 llamadas mensuales que antes eran 100 atenciones mensuales, de las cuales 20 eran por medio de llamadas y 80 presencial, ahora se invirtió", precisó.