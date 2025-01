Iván Martínez Olvera y Armando Rivero Fortuna van por alcaldía de Xalapa; suman 7 aspirantes

Tras haberse cerrado el registro de Morena, para los aspirantes a las candidaturas a las presidencias municipales, por lo menos 7 personas van en busca de la alcaldía de Xalapa.

Y es que este viernes se hizo público, que también el ex secretario de Turismo, Iván Martínez Olvera y el abogado Armando Rivero Fortuna igualmente se inscribieron en el proceso interno de Morena.

Cabe recordar que igualmente lo hicieron la directora del IPE, Daniela Griego Ceballos; la diputada federal Ivonne Cisneros Luján; el ex delegado regional de Bienestar, Juan Vergel Pacheco; la ex diputada local, Rosalinda Galindo Silva y el ex secretario del Ayuntamiento, Alfonso Ocegueda.

Por un lado, el ex titular de la Secretaría de Turismo, Iván Martínez Olvera informó que tomó la decisión de participar en el proceso interno de su partido, y manifestó su plena confianza en que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena realizará una encuesta apegada a la realidad.

Señaló que respetará los resultados y habrá de esperar los tiempos legales, para realizar su precampaña.

Por su parte, Armando Rivero Fortuna dio a conocer a través de sus redes sociales, su participación en el proceso interno de Morena, con el objetivo de conseguir la candidatura a la presidencia municipal de Xalapa.