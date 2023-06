Invivienda lleva 17 años dando largas a colonos en Xalapa para regularizar lotes (+Video)

Durante 17 años vecinos de la Reserva Territorial en Xalapa han padecido trámites dilatorios ante el Instituto Veracruzano de la Vivienda (Invivienda) para regularizar sus lotes. A la fecha las autoridades les siguen dando largas y les han multiplicado el precio que deben de pagar por los tres terrenos en donde construyeron sus viviendas.

Por esta razón, este lunes los colonos se manifestaron enfrente del Instituto exigiendo que les den una solución, pues no están dispuestos a perder su patrimonio por trámites burocráticos.

Una de las manifestantes, sostuvo que a los habitantes de esa zona se les ha impedido acceder a avalúos a bajo costo, pues cuando pretendieron contratar en 2018, los predios del lugar tenían un valor de 17 mil pesos, precio que se elevó hasta 119 mil pesos.

"Nos dicen que porque el agua, la luz, banquetas, servicios. Servicios que nosotros los ciudadanos, los colonos hemos metido. Hemos hecho gestiones ante las dependencias, cuando CMAS incluyó la red de agua potable, nosotros pagamos, nos pidieron la cooperación, nos pidieron un comité y se hizo, lo mismo con la luz, con las banquetas. Todos los servicios que tenemos en la reserva de El Tronconal han llegado por nosotros, por la unión de vecinos", dijo.





PLAN IMPAGABLE

Acusaron que, en la presente administración, Invivienda les presentó un plan de amortización para la adquisición de los terrenos, pero pagando enganches de 22 mil pesos y cuotas mensuales de hasta 3 mil 800 pesos, cantidad que se le hace difícil juntar a la mayoría de las familias que viven ahí.

Recriminaron que a pesar de que llevan años solicitando la regularización de los lotes ante el Instituto, este les ha entregado dichos lotes a trabajadores de la misma dependencia.

Igualmente, señalaron que el propio gerente de INVIVIENDA, Hazael Flores Castro es el encargado de llevar los trámites de unas 80 familias afectadas con la pasividad de la dependencia, y aunque han tenido mesas de trabajo para tal fin, recriminaron que la constante del funcionario ha sido dejar en pausa los trámites, acusando a los interesados de no llevar la documentación correcta o completa, aunque sea todo lo contrario.

"No sabemos qué está pasando y no queremos meternos más allá porque es una dependencia que desde que los predios le fueron asignados ha habido mucha omisión del Instituto", indicaron.

Teresa Suárez Pérez cuestionó que entre los requisitos está que las personas que quieran acceder a un terreno deben demostrar que tienen dependientes económicos, sin embargo, al llevar años pidiendo la regularización, los hijos que eran menores hace 17 años, ahora ya son incluso padres de familia, con lo que el requisito para los primeros interesados, se anula de facto, pero no para las autoridades.

"Cuando a mí me dieron el terreno me dijeron que el costo era de 13 mil 500; hasta el día de hoy cuanto ha subido y es el día que no nos han podido solucionar nada. Hemos venido, metemos oficio y nada. Simplemente dicen que el papel no sale y es imposible pagar 100 mil pesos", reprochó.

Agregaron que el mismo problema se presenta con los notarios para las escrituras de los terrenos, pues al no tener definidos los requisitos de procedencia, los trámites que se inician para esos documentos, también quedan en pausa.

"17 años llevamos batallando con la dependencia y puro vuelta y vuelta. Hemos tocado puertas en palacio de Gobierno, se han hecho mesas de trabajo en las cuales ahí se han quedado. Ha intervenido Catastro en apoyarnos con los avalúos", dijeron.