Inviable, que apps de transporte operen en Xalapa: Hipólito

El alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, consideró que no es viable la entrada de servicios de transporte a través de aplicaciones como Uber en la ciudad porque ya hay demasiados taxis en la ciudad.

Sin embargo, explicó que su operación o no en la ciudad depende de la dirección de Transporte del Estado.

"Soy de la opinión de que ya hay demasiado taxis en la ciudad, creo que todos lo vemos, las colas de taxis detenidas en calles importantes de la ciudad porque no tienen clientes", dijo.

Lo anterior, apuntó, viene de la época en que imperó la corrupción como el gobierno de Fidel Herrera o Javier Duarte, "donde hubo venta de placas a granel, los propios taxistas lo saben".

Expuso que por la corrupción proliferaron cientos o miles de licencias de plazas de taxi y ahora hay una ciudad congestionada por esas unidades.

"Yo no le veo rentabilidad a ese tipo de negocios porque de hecho lo que tenemos es un exceso, una superabundancia de coches de alquiler. A mí me parece que es echarle más fuego al fuego porque ellos casi no tienen ganancia", dijo.

Consideró que el gremio de taxistas es muy explotado, pues tienen que generar primero la ganancia del dueño del taxi y después de generar la renta pueden generar su salario.

"Entonces es un modelo de autoexplotación forzada, sumamente abusivo, mi solidaridad con todos los choferes de taxi que son objeto de una exploración descomunal", añadió.

Remarcó que si bien puede haber queja de los usuarios por su mala actuación se trata de una situación social generada, porque no tienen prestaciones sociales, ni salarios dignos.