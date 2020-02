Instituciones de Veracruz, sin interés real hacia las mujeres

Las instituciones en el estado actúan sin perspectiva de género y sin un interés real por las mujeres ante la violencia que padecen, muestra de ello es que ni siquiera se ha nombrado a la titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), manifestaron representantes de la sociedad civil y academia del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.

"Es una de nuestras peticiones, que ni siquiera tendríamos que pedirlo, tanto en el Instituto Veracruzano de las Mujeres como en la Fiscalía General del Estado hay encargadas de despacho, no hay titular, lo cual está hablando también de omisiones. Si ya tiene casi un año que renunció la anterior directora ¿por qué todavía no hay nueva directora? (...) no sabemos a qué obedece esta tardanza de que no haya directora, pero podríamos pensar que no les importa a las autoridades, porque si les importara ya lo hubieran hecho", expusieron Miriam Lagunes y Lorena Arredondo

Las representantes de la sociedad civil y academia del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres acentuaron que aunque están conscientes de que no se solucionan los problemas de la noche a la mañana, se tienen que ver acciones claras, "no para bajar los índices sino para erradicar los feminicidios", pero hasta ahora, lamentaron, no se ve un interés claro de parte de las autoridades en torno al tema.

Asimismo destacaron que "la perspectiva de género es indispensable y que los crímenes contra mujeres se investiguen como feminicidios y no homicidios, porque hay una cuestión implícita, una motivación, una creencia y además una realidad en la cual por el hecho de ser mujer se está expuesta a cualquier tipo de violencia, es decir emocional, sexual, psicológica, física, hasta llegar al feminicidio (...) necesitamos que se atienda la violencia que estamos padeciendo las mujeres".

Las personas que ocupan cargos claves en la función pública, enfatizaron, deben tener perspectiva de género.