Inspectores de Comercio portarán cámaras en Xalapa

El regidor titular de la comisión edilicia de Comercio, Francisco Javier González Villagómez, dijo que en cerca de 15 días empezarán a trabajar en la ciudad inspectores de la Dirección de Inspección y Atención Comercial (DIAC) con cámaras para poder vigilar los operativos que realizan.

"Hay un programa que ya nos llegaron afortunadamente de inspectores confiables; es decir, a partir de 15 días aproximadamente van a tener un chaleco nuevo Junto con unas cámaras GoPro para ver los operativos y que se hagan de manera correcta, si piden dinero o les ofrecen dinero", dijo.

Señaló que son 40 los inspectores que ya fueron capacitados y que empezarán a trabajar en la zona centro.

Explicó que hasta el momento no ha habido inspectores que hayan sido cesados, puesto que aunque hay quejas, la ciudadanía no realiza su denuncia de manera formal.

"Cuando les pedimos que denuncien ya sea a la regiduría o al área correspondientes no lo hacen, a mí me ha pasado de manera personal, se han quejado y yo se los he pedido", abundó.

Expuso que cuando se les pide que ratifican la denuncia ya no lo hacen, por lo que no se les puede sancionar. El primer año de la administración, precisó, fueron tres elementos los sancionados, uno de ellos que ya está fuera del gobierno municipal mientras que el resto fue reubicado.

Detalló que actualmente hay 80 inspectores aunque cerca de la mitad está de vacaciones, y con el resto se iniciará con el proyecto piloto.

Sobre la queja del líder de vendedores integrantes del Frente Único de Vendedores Ambulantes dijo que constantemente está pidiendo lugares para trabajar, que inicialmente fueron 15 y ahora tienen 50 o 60 espacios más.