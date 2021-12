Como cada 28 de diciembre, día de los Santos inocentes, los betuneros aprovechan el paso de los xalapeños y su distracción para hacerlos "inocentes palomitas".

Es tradición que se coloque una cartera en el piso de donde se asoman varios billetes para llamar la atención; así, constantemente pasa un incauto distraído y se detiene para intentar levantarla.

La sorpresa se la lleva cuando nota que la billetera está clavada en el suelo y el dinero es de fantasía, lo que provoca risas, desconcierto y en ocasiones enojo por la broma.

"Yo también ya caí y no sabía yo, ahora sí que porque ponen la cartera y eso, no se acuerdan que hoy es el Día de los Inocentes hay unos que se enojan. Aquí la reacción es hacer que se sorprendan porque fíjate que hay gente que no sé si sea muy honrada, pero se para y dice ´oiga, está tirada una cartera, ¿es suya?´, todavía hay buenos valores", dice Víctor.

Aunque la broma lleva décadas de realizarse, muchas personas y familias siguen cayendo en ello. Además, este día se aplican bromas de todo tipo entre familiares y amigos, así como en medios de comunicación.