Con un panorama no favorecedor, el segundo producto más vendido a nivel mundial se previsualiza que presente una constante alza en sus precios .

Expertos en el tema afirman que esta crisis apenas comienza, pues las heladas y sequías de Brasil generarán un impacto mundial del que no se le ve una solución pronta, pues el cambio climático ha sido una de las principales causas, a lo que las personas que se dedican a la venta y distribución de dicho producto han tenido que verse en la necesidad de aumentar sus costos.

"Incursionar en este negocio ha sido una tarea complicada" mencionan vendedores minoristas de café, quienes aseguran que, a pesar del incremento del producto, ellos se han tenido que ver en la necesidad de mantener precios económicos para poder mantener a sus clientes y poder estar por encima de marcas ya reconocidas en la capital de estado; sin embargo, el hacerlo les provoca generar pocas ganancias.

Noticia Relacionada Capufe da marcha atrás a incremento en casetas

Igualmente, mencionan que no solo los productores se ven afectados con los abusos de las grandes empresas, sino también ellos como minoristas se ven afectados para adquirir producto que cada vez es más caro. Aunque saben que son competencia para las cafeterías de renombre, esperan que la ciudadanía los mire y adquiera su producto.

A pesar de saber que esta situación no tiene una solución rápida, ya que depende completamente de las condiciones meteorológicas, no descartan la posibilidad de mejorar y encontrar una forma de salir adelante, sino retirarse del negocio con la esperanza de que no haya más grupos como ellos que se vean en la necesidad de hacerlo.