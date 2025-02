Por ser 'incómodo', docente de telesecundaria afirma ser víctima de ataques

El profesor de la escuela Telesecundaria "Emiliano Zapata", José Melchisedec Martínez González, señaló públicamente que permanece en resguardo en Supervisión Escolar 63 de Coscomatepec de Telesecundarias Federales.

El docente pidió la intervención de la secretaria de Educación de Veracruz (SEV), Claudia Tello Espinosa, ya que afirmó estar en esta condición porque le aplicaron un proceso en dicha dependencia.

Posteriormente él como afectado interpuso una denuncia dirigida en contra de sus compañeras de trabajo.

"Las compañeras orquestaron a los padres de familia para que no me dejaran entrar a mi centro de trabajo; contactan a un medio de comunicación y me calumnian que soy acosador de alumnas.

"Quiero que se investigue; la calumnia no mancha pero sí tizna y se haga lo que se debe hacer", dijo durante rueda de prensa en Xalapa.

"Mis compañeras de trabajo están fuera de lo que dicta la Nueva Escuela Mexicana y no quieren aceptar que la educación ha cambiado, por eso me he vuelto incómodo en mi centro de trabajo. Ellas me perciben incómodo porque les hago observaciones que no debemos regresar a los alumnos a sus casas y no ponerles apodos".

José Melchisedec pertenece al Sindicato Unificador Magisterial (SUMA) "y me quieren comisionar, pero quien está en la supervisión no puede ser comisionada".