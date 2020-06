Incierto acusar a feministas por pintas en templo de Xalapa

La directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa, Yadira Hidalgo González, dijo que no existe certeza de que las pintas con frases pro aborto en los templos católicos sean realizadas por mujeres feministas.

Luego de las pintas realizadas en templos como San José en el centro de Xalapa, señaló que es una situación que se debe observar con cuidado puesto que en este momento no hay ninguna convocatoria para manifestarse.

"Yo no sé, no he visto ningún grupo que haya dicho ´yo lo hice´; o sea se supone porque decía cosas así, pero yo no sé si son feministas, yo no tengo conocimiento, yo me enteré hasta tarde", dijo.

Sostuvo que si bien a nadie le gusta que le rayen su casa, "es una situación que yo miraría con mucho cuidado porque nadie está llamando a una manifestación feminista de ninguna manera, estamos trabajando en muchísimas cosas".

Reconoció que si bien ella utilizaría otros métodos de manifestación, hay jóvenes que tiene otra forma de hacerlo.

"Hay chavas que tienen otros métodos y a lo mejor a mí no me parecen, y fuera de eso si no tengo certeza de que sean feministas no tendría mucho más que decir", dijo.