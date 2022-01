Hay sospechas de que ómicron está en Veracruz, aumentan contagios de covid: CGJ

La situación va de la mano con la época de frío.

Al estar Veracruz en semáforo verde, no hay ningún tipo de suspensión de actividades, ante lo que exhortó a la población a respetar las medidas sanitarias para evitar contagio de enfermedades respiratorias.

La rapidez con que crecen los contagios no es a la par de hospitalizaciones y defunciones; sin embargo, esto no quiere decir que no sucedan y, entre más contagios haya, hay más probabilidad de hospitalizaciones, expuso en conferencia de prensa.

La cuarta ola de contagios se enfrenta de una forma diferente a las anteriores, esto por el avance en la vacunación, así como que ya hay una sociedad más consciente.

De ahí que llamó a la gente que no se ha vacunado, a que asista a vacunarse.

YA TIENE VERACRUZ DOSIS DE REFUERZO PARA MAGISTERIO

Asimismo, dio a conocer que Veracruz ya cuenta con las dosis para refuerzo de vacunación para el sector magisterial. Se trata de 178 mil 080 dosis para trabajadores del sector educativo privado y público.

El próximo lunes 17 de enero arranca la jornada de aplicación de refuerzos para los trabajadores de la educación.