Hay quienes quieren dejar un pelele o familiar en el cargo: Manuel Huerta (+Video)

El senador veracruzano, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, destacó en entrevista para IMAGEN DEL GOLFO, que México vive un momento histórico de grandes reformas, todo ello en favor de los derechos humanos y para combatir abusos y corrupción.

Ejemplo de ello, destacó, es la iniciativa en contra del nepotismo, esto es, que no se permita que los cargos públicos busquen heredarse, dejarse, transferirse o imponer, a parientes, amigos, parejas.

"Ahorita, esta semana abrimos la discusión de una Reforma Constitucional que envió la Presidenta hace unos días y le vamos a dar paso inmediatamente porque es de mucha trascendencia, es una reforma para fomentar la democracia, a partir de acabar con la reelección inmediata en el poder legislativo y ejecutivo, y para impedir el nepotismo electoral".

El tema, resaltó, parece sencillo, pero es de gran trascendencia porque se tienen que reformar varios artículos, entre ellos el 52, 55, entre otros. Con ello "se va a regresar a la esencia constitucional de 1917, la cual "se deformó horriblemente con el pacto contra México, donde yo voté en contra, argumentando que no debía permitirse esta salvajada, porque se notó al poco tiempo cómo las cúpulas políticas podían controlar los Congresos, los municipios".

"El pueblo veracruzano no permitirá actos de nepotismo".

La otra reforma es inédita porque busca acabar con el nepotismo electoral, ya que "es impresionante cómo en los municipios los que mal gobiernan quieren todavía dejar a sus parientes, amigos, novias, queridos, lo que tengan, al frente de los municipios. Esta reforma contra el nepotismo electoral inclusive cómo la mandan impide que incluso relaciones de pareja de tres años atrás se manifiesten en las candidaturas, es decir, no nada más esposos y concubinos, sino parejas sentimentales de hasta tres años atrás".

Además y obviamente, puntualizó, la reforma contra el nepotismo impide manifestar en candidaturas a parentescos ascendentes, descendentes y colaterales hasta en segundo grado.

"Esta reforma llega muy a tiempo a Veracruz, porque independientemente que al ser Reforma Constitucional se estará decretando para marzo o abril (...) La verdad que por la ética política de nuestro movimiento (...) se estará evitando en la práctica el nepotismo, aunque hay tendencias en algunos lugares de Veracruz y son conocidos los casos, del que tiene un hijo y quiere dejarlo, se amparan al poder y dicen que no".

Manuel Huerta se dijo convencido de que el pueblo veracruzano no permitirá actos de nepotismo, y que esta reforma "que va a implicar también cambios en las leyes secundarias, va a ser de gran calado para la democracia del país".

¿Dentro de Morena, se ven venir algunas enemistades o algunas personalidades que se pudieran separar del partido, molestos contra esta reforma contra el nepotismo?

"Pues yo no sé, allá ellos, o sea, yo lo que estoy convencido es que quien muestre el cobre, anteponiendo sus intereses personales, porque la reforma es limitativa (...) nada más no quiera perpetuarse la familia a ampliar su periodo, porque cuando lo hacen no lo hacen por servir, la verdad lo hacen cuando la robadera ha estado buena, la mamadera quieren que continúe y no quieren más que dejar a algún pelele o algún familiar que les ayude a seguir robando".

Por ello, reiteró su confianza en que la gente diga: "no al nepotismo, no a la reelección inmediata".

-¿Entonces la dirigencia de Morena es quien tendría que poner orden?

"Ya lo está haciendo, yo entiendo que moralmente y éticamente ya hay un pronunciamiento, yo veo muy difícil que en el Morena se den estos casos, si los hubiera los vamos a combatir desde adentro en el propio Morena, más bien nuestros aliados tienen que mostrar de qué están hechos, y nuestros adversarios se van a exhibir(...)".

Se trata, hizo hincapié, de poner con la reforma anti-nepotismo, de ponerle un basta a las prácticas antidemocráticas y lograr un cambio de régimen político que es, en esencia, el origen del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y de la Cuarta Transformación.

"Un cambio de raíz para acabar con la corrupción, con la injusticia, con la pobreza, con estas prácticas políticas del nepotismo, del compadrazgo, del amiguismo, de todas estas lacras de la política. Hay que acabarlas y es para eso nuestro movimiento".

CONTRA ABUSOS EN VIVIENDA Y COBROS A TRABAJADORES

Además de la reforma contra el nepotismo, en la Cámara Alta se discuten reformas para frenar abusos contra la clase trabajadora de México. En este sentido recordó su postura contra la cobranza delegada, que afecta con embargos el salario de trabajadores. Sobre todo, destacó la reforma en materia de acceso a la vivienda, para frenar los abusos de cobros en esta materia.

"Lo que acabamos de reformar también del Infonavit, de retomar la esencia social de algunas instituciones que son del pueblo, que deberían de servir para satisfacer los problemas populares como era el de la vivienda en el caso de Veracruz y que ya logramos, ya hicimos esa reforma, ya la presidenta la decreta y empieza la operación para dotar de vivienda a los trabajadores (...) una vivienda adecuada, de capacidad económica".

"En la Cámara Alta se discuten reformas para frenar abusos contra la clase trabajadora de México".

"Y evitar lo que antes ocurría: que a la gente le daban supuestamente una vivienda con sus ahorros, 300 mil pesos, pagas 6 mil pesos mensuales 40 años, y al final de los cuarenta años que pagaste debes un millón de pesos, porque le quitaron esta esencia social y lo volvieron un mercado, un banco que cobraba intereses muy elevados y que los grandes consorcios junto con políticos corruptos se robaban todo el dinero en burbujas especulativas financieras y hacían cosas horrendas para la población (...) políticas lastimosas para el pueblo".

Asimismo, se busca como en Infonavit, reformar leyes en Pemex y la CFE, "que también van a implicar una reorientación estratégica no sólo manteniendo la prioridad del petróleo, la energía, sino inclusive energías, alternativas (...) en materia de todo lo que implican las reformas en energía".

VIENEN REFORMAS INTENSAS

El senador Manuel Huerta acentuó que "vienen un conjunto de reformas a la par, que tienen que ver con fomentar la seguridad nacional, la justicia, todavía nos quedan algunos pendientes, obviamente ya la parte de la reforma al Poder Judicial el Senado concluyó su tarea, ya nada más queda seguir llamando a la población a que el día primero de junio salga a votar, no nada más en el caso de Veracruz por sus autoridades municipales, sino por la reforma al poder judicial que va a permitir que jueces, magistrados, ministros los nombre el pueblo y con esto le demos una zarandeada a este poder para que pueda estar al servicio del pueblo".

Además de las reformas, deben reformarse alrededor de 60 leyes secundarias, lo cual es un trabajo complejo en materia legislativa, expuso en entrevista para IMAGEN DEL GOLFO.

Entre esas leyes se encuentran la concerniente al Agua, que es un gran tema relacionado con derechos humanos, "que es un alta prioridad, aunque en la práctica se actuó a través del plan nacional hídrico y de medidas que el ejecutivo está tomando".

"Yo diría que en esencia, el compromiso del Plan C lo cumplimos con todas las reformas constitucionales y ahora estamos avocados a las reformas secundarias de cada reforma constitucional que hicimos".

Manuel Huerta prevé que será un periodo legislativo de mucha intensidad durante marzo y abril, esto previo al proceso histórico de elegir al poder judicial por voto secreto y directo.

Viene ahora también el tema de reformar el ir contra las plurinominales, reducir los gastos de campaña, recomponer los órganos electorales, pues "todavía estamos caminando y fortaleciendo la democracia con muchas políticas".

-¿No está siendo fácil, están viendo muchos adversarios levantando la mano en contra?

"Lo que vemos son pocos, porque son las cúpulas, los que siempre han estado ahí".

Junto con las reformas, se garantizan derechos humanos, democracia y se ponen por encima de "malandrerías" el interés del pueblo, destacó en entrevista en IMAGEN DEL GOLFO, el senador veracruzano Manuel Huerta.