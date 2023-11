Hay que revisar gastos del Buen Fin 2023: llama Barzón a cuidar tarjeta de crédito

Este Buen Fin, es necesario revisar los pendientes a pagar y las compras necesarias, exhortó la representante de Barzón de Resistencia Civil Veracruz, Teresa Carbajal.

A la par, puede hacerse una consulta al Buró de Crédito y visualizar los gastos que traerá la cuesta de enero 2024, para planificar adecuadamente.

AGUAS CON LA TARJETA DE CRÉDITO

Teresa Carbajal refirió que, "el método de pago más recurrido en el Buen Fin 2023, es sin duda la tarjeta de crédito, los pagos a meses pueden generar complicaciones durante los próximos 6, 12 o 18 meses según el plazo que elijas al sumarse con otros gastos pre existentes".

De ahí que la recomendación es que, para ser un buen comprador, siempre se tenga en mente los otros gastos o compromisos de pagos pendientes.

"El Buen fin es sólo el arranque de la temporada alta de gastos y compras navideñas, los regalos a los seres queridos, las cenas familiares y hasta los imprevistos estarán a la orden del día en este último bimestre del año".

"Así que no hay que desesperar por gastar, pues la carrera por hacer rendir el aguinaldo apenas comienza. El Buen Fin será una gran oportunidad y es una buena estrategia comercial de los empresarios para reactivar la economía, por lo que no es que debamos de dejar de participar en ella, sino que debemos de hacerlo con inteligencia y planificación para obtener beneficios y no salir lastimados".

Además , recordó que se han reportado en otros años, durante estas fechas, el alza de reclamos por cargos no reconocidos en los saldos de las tarjetas bancarias, pues los delincuentes de la red, aprovechan siempre la distracción para hacer uso de técnicas fraudulentas para obtener información y datos de los clientes.

Es importante tener cuidado con el manejo de la tarjeta, así como con el uso de datos confidenciales.

Son algunas de las recomendaciones hechas por Barzón para este Buen Fin, para tener cuidado con las finanzas personales y familiares.