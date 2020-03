´Hay que derrotar al machismo a putazos´: Paco Ignacio Taibo II

"El machismo hay que derrotarlo a putazos desde la cultura", aseveró el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II en el parque Juarez de la capital del estado.

En entrevista previo a la presentación del Plan Integral de Fomento a la Lectura, aseveró que el paro nacional de mujeres convocado para el próximo 9 de marzo representa la necesidad que había de discutir el tema sobre todos los tipos de violencia que viven las mujeres.

"Que se pusieran sobre la mesa, me parece muy sano", dijo en el parque Juárez acompañado del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero.

Remarcó que aunque él no puede parar "por ser niño" el próximo lunes pero cumplirá su tarea y está dispuesto a cuidar hasta a los hijos de sus compañeras puesto que se trata de un movimiento legítimo.

"En el Fondo de Lectura dimos instrucciones de que no habrá ningún tipo de represalia a las mujeres que paren e inauguramos ayer un programa nuevo que se llama Librería Segura mediante el cual cualquier mujer que se acerque a una librería diciendo me sinero acosada, me están siguiendo, me amenazan, ahí la recibimos, cobijados, le damos acceso telefónico para que busque apoyo y ayuda", dijo.

Por ello, en las 117 librerías del Fondo de Cultura local del país, se inauguró el programa Librería Segura.



Plan Integral



Dijo que durante tres meses estarán recorriendo Veracruz con todo tipo de acciones de promoción de la lectura como los "librobuses" que Irán a diversas comunidades donde impartirán conferencias, debates y pequeñas ferias de libros.

Previo al evento Plan Integral de Fomento a la Lectura en el parque Juárez dijo que se la hará la conformación de salas de lectura y clubs de lectura por lo que se estima un centenar de actividades.

Sostuvo que aunque un proyecto como este no ataca el analfabetismo "lamentablemente" lo que se busca es la posibilidad de que no sea una dificultad económica la que impida que el mexicano lea.

"Que no sea el precio de un libro el que te bloquee y que no sea la distribución, vamos a llegar a comunidades donde no ha habido una librería jamás y luego romper el bloqueo de que los adolescentes cada vez están leyendo muy poco porque entienden que leer es aburrido, tiene que ver con el castigo, el examen y hay que romper ese bloqueo", dijo.

Por ello sostuvo que aunque su objetivo no es combatir el analfabetismo pues ello es trabajo del Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA), sí se trabaja con los lectores, nuevos y viejos, lo que consideró está dando resultados.