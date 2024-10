¿Hay plaga de chinches en el parque Juárez de Xalapa? Autoridades se contradicen

Hasta el momento no se han recibido quejas formales por una supuesta plaga de chinches en el parque Juárez, expuso la jefa de Promoción de Salud de la Dirección Municipal en Xalapa, Celeste Alcántara.

Al ser cuestionada en torno a quejas de locatarios del parque, de quienes trascendió la preocupación por una supuesta plaga de chinches que podrían picar y enfermar a personas, indicó que no hay reporte al respecto.

"No tenemos ningún reporte de eso, la directora hasta donde yo sé no sabe nada de ese tema", expuso al referir que las autoridades municipales no han recibido reporte, queja ni solicitud de atención.

Ante ello, exhortó a los locatarios a realizar el oficio correspondiente y entregarlo al ayuntamiento para que se dé seguimiento al caso, "pues si no, no se entera uno de esto".

La presencia de estos insectos puso en alerta a locatarios y paseantes; autoridades afirmaban que no tenían información

En ese sentido, dijo que hay compromiso de investigar y atender las inquietudes de locatarios. Incluso recordó que hace aproximadamente un mes se atendió una plaga de pulgas en un domicilio de la colonia 2 de Abril.

Fumigan para eliminar plaga de chinches en parque Juárez de Xalapa

Por el reporte que hicieron comerciantes, boleros y paseantes sobre una plaga de chinches en el parque Juárez del centro de Xalapa, personal de la Dirección de Medio Ambiente inició la fumigación.

Apoyados por una empresa especializada se llevaron a cabo maniobras para la eliminación de los bichos. Los trabajos comenzaron desde la mañana de este 10 de octubre para tratar de erradicar la especie de pulgón.

De manera oficial, la directora de Medio Ambiente, Ana Isabel Guevara Escobar, dio a conocer que se trata de una especie que no se había observado en otros años, por lo que se investigan las causas.

Informó que la fumigación se efectuó en horas de poca afluencia; se prevé que en las próximas horas se tenga controlada la plaga y en tres días se podría erradicar.

Personal de fumigación acudió al parque Juárez a tratar de combatir la plaga

Las chinches fueron observadas en los maceteros, bancas y jardineras, y desde principios de esta semana se vio cómo los insectos se expandían en el sitio.

La fumigación se realizó alrededor de árboles de haya y en los macetones del parque; además, se colocaron cebos, exhortando a los ciudadanos a cuidar el espacio, colocar los desechos en los recipientes de basura y no arrojarlos a las jardineras.