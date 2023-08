Este es el descuento para estudiantes en el transporte público en Xalapa, checa

Como estudiante, pasas muchas horas aprendiendo, haciendo tareas y en la escuela, pero, todo esfuerzo tiene una recompensa y alguno de los beneficios es poder tener descuentos en ciertos establecimientos, de comida, ropa y transporte, así que presta atención.

Seguramente te ha pasado que el servicio urbano te cobra la misma tarifa que a todos, no quieren hacer válida tu credencial de estudiante porque "no te pareces a la foto de la credencial" aunque portes el uniforme y la mochila, "Son vacaciones, no hay descuento" o el típico "Es fin de semana, se paga completo".

Es bastante común escuchar la queja de que los operadores del transporte público no respetan el descuento de estudiantes, ya sea en la temporada vacacional, verano, semana santa o siempre.

Según el reglamento de Tránsito y Seguridad Vial, la dirección de Transporte Público del Estado, debe regular que el servicio de transporte público de pasajeros debe prestarse de manera segura, cómoda, eficiente y oportuna.

El hecho de que un transportista o conductor no respete el descuento de pasaje, lo podría ser acreedor a una sanción, que incluso conlleva al retiro de su licencia de conducir, por lo que ya no podrían trabajar en ese oficio, pero bueno, no hay que ser tran drásticos, simplemente con conocer tus derechos, es más que suficiente.

Tarifas para estudiantes

Cabe destacar que actualmente el precio del transporte público en Xalapa es de 9 pesos para la ciudadanía en general y 7 pesos para estudiantes y personas adultas mayores.

¿Dónde puedo presentar mi queja?

Las quejas se reciben en la delegación del Transporte Público, en la subdirección, ubicada en Prolongación Rubén Bouchez sin número, en la colonia Tamborrel. A un lado de la dirección de Tránsito del Estado.

El horario de atención de la oficina es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. El teléfono de la oficina gubernamental es 22 88 41 88 57 o 22 88 41 88 50.

¿Cómo se presentar la queja?

Para presentar una queja, si el transporte público no respeta la descuento de estudiante, es necesario tener el número de unidad, la ruta, y definir si es Servicio Urbano, Banderilla, Amarillos o Interbus.

La denuncia, si el usuario es menor de edad, la debe formular el padre o tutor y deben presentar la credencial de estudiante, misma que siempre se debe mostrar al chofer del autobús.