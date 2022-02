Cuestionado sobre la queja de algunos comerciantes, que denuncian la extorsión y el cobro de piso en algunas plazas comerciales, mencionó que no cuenta con tales datos, pero estará atento al caso.

Por ello, solicitó la cooperación para que se hagan las denuncias correspondientes y entonces como autoridades puedan proceder, tanto de la parte estatal como municipal.

Ricardo Ahued dejó en claro, que él no cuenta con los datos, y que ello no significa que no se presenten esas situaciones, sólo que no ha recibido tal información.