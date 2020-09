Hagamos a un lado nuestras diferencias y actuemos con madurez: Esteban Ramírez

Como parte de sus actividades en su gira por el estado, el aspirante a la candidatura para la dirigencia estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, visitó el municipio de Medellín para dialogar con la militancia sobre los retos del partido en los próximos meses, por ello subrayó sobre la importancia de que tanto los compañeros, así como los simpatizantes y la ciudadanía "vean un movimiento de unidad un equipo de unidad y que no nos va a debilitar las diferencias que tengamos dentro de nuestro movimiento".

Ramírez Zepeta señaló que si bien estas diferencias son normales por la composición plural del movimiento, conformado por doctores, maestros, jóvenes, campesinos, obreros, empresarios, jubiliados, etc, se debe tener la "madurez política" para trabajar en equipo y enfrentar a los adversarios políticos.

También hizo un llamado a sus compañeros a que ahora más que nunca se deben cerrar filas en apoyo al presidente de México, "ahorita en este momento están con todo contra Morena, con todo contra el propio Licenciado", y comentó que por ello tomó la iniciativa de conjuntar esfuerzos y trabajo con integrantes del Comité Ejecutivo Estatal.

Para finalizar, se dijo contento de regresar a trabajar con las bases para la organización y defensa de la 4T "para los que me conocen, regresar a volver a verlos es muy satisfactorio para mí, para las personas que apenas me están conociéndome, me gustaría entablar más comunicación con ellos para que todos podamos hacer un buen trabajo y tener resultados en todo este distrito".