Hace 10 años un gato se convirtió en candidato, en Xalapa

-El Candigato Morris cumple 10 años de ejercicio político, con crítica y sarcasmo, con miles de seguidores

Hace 10 años, un gato bicolor (negro y blanco) se postuló como candidato para el proceso electoral de 2013, en Xalapa.

Se trata de "El candigato Morris", quien inició como un personaje crítico y sarcástico, planteando la alternativa de votar por un gato, en vez de por políticos que no tuvieran congruencia, coherencia, sentido social, que no representaran una opción real y que no merecieran el voto de ciudadanas y ciudadanos.

Hace 10 años, los humanos del Candigato Morris fueron entrevistados por IMAGEN DEL GOLFO. Plantearon entonces, que su intención no era desviar votos en las urnas, sino expresar inconformidad y que esos votos contaran.

MORRIS LLAMÓ A VOTAR Y DEJAR PRECEDENTE PARA CANDIDATURAS CIUDADANAS

Incluso, en el marco electoral, en 2013 Morris se posicionó a través de sus redes sociales:

"Aviso importante desde la casa de campaña de Morris: algunos humanos están preocupados porque creen que queremos desviar la intención de voto... Nada más falso, lo que queremos es justo lo contrario, que vayan a votar, cada voto cuenta!No al abstencionismo y No a las boletas en blanco, si ninguno de los candidatos registrados los convence entonces les agradeceré que voten por mí El candigato Morris", escribió el 5 de junio de 2013.

Al llamar a expresar el descontento en las urnas, afirmaba: "y si su servidor es beneficiado con su valioso voto, entonces quedará un precedente para que en el futuro se abran las candidaturas ciudadanas".

Para el 7 de julio de 2013, una vez realizada la votación, Morris informó que obtuvo el cuarto lugar en las urnas.

"Con el 5% de casillas computadas en el PREP Xalapa. el Candigato Morris está hasta el momento el 4to lugar en votos... (sumando nulos y no registrados, ya que el IEV no especificó como nos va a contabilizar) Muy arriba de: Carroñista, Ave de Rapiña, Perdere y PT", escribió en sus redes sociales.

Morris se convirtió en un candidato popular que causó controversia, primeramente, por ser un gato; luego, por su sarcasmo en opiniones políticas que mantiene hasta la fecha, en el escenario de la política xalapeña, veracruzana y mexicana.