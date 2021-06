habitantes_de_xalapa_sufren_accidentes_por_mal_estado_de_banquetas

Sin embargo, una de las zonas más concurridas y donde más accidentes se han registrado es el Centro de la ciudad. Allí, calles como Rafael Lucio, Mariano Abasolo o Clavijero presentan una imagen urbana bastante deteriorada y, pese a ello, el Gobierno municipal no ha invertido en mejorar las vialidades.

"Me he caído, quise atravesar la calle y de momento se me dobló el pie... me ha pasado ya varias veces. Dirán que no me fijé, pero las banquetas deben estar parejas", reclamó la señora Reyna, una de las ciudadanas afectadas.

En varias arterias se pueden apreciar no solo banquetas rotas, sino registros sin tapa que, además de representar un riesgo para los peatones, han servido como nido de animales de alcantarilla, los cuales incluso llegan a introducirse a los comercios asentados de la zona.

Quienes se han visto más afectados con esta situación han sido los comerciantes, pues al no poder circular con sus carritos o carretillas debido a la inestabilidad de las banquetas, se ven obligados a caminar por la calle, con el peligro de ser atropellados por los automóviles.

"En toda la ciudad están pésimas las banquetas. Si no están rotas, están desniveladas, sumidas... hay lugares donde ya ni hay banqueta y es un peligro", señaló Elizabeth.

Las personas con alguna discapacidad física también se han quejado, pues los desniveles, grietas o huecos han hecho prácticamente imposible circular por las banquetas con muletas o sillas de ruedas, como en el caso del señor Rafael.

"Con las muletas, uno luego no puede pasar y tiene que buscar por otro lado; hay muchas calles y banquetas que están en mal estado. Hay gente grande a las que luego se les dificulta mucho", acusó.

Desde el inicio de la actual administración municipal, los habitantes de Xalapa han esperado el programa de mejoramiento urbano; sin embargo, el gobierno en turno está a punto de acabar y la reparación de vialidades no ha llegado.

Apenas el mes pasado, diversas asociaciones civiles realizaron una marcha en Xalapa para pedir el "rescate de la ciudad", pues el gobierno de Hipólito Rodríguez Herrero no ha invertido en este rubro.