Gusto por la lectura debe de comenzar en escuelas Normales: Paco Ignacio Taibo II

El director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, enfatizó la importancia del hábito de la lectura entre los estudiantes normalistas, subrayando que este hábito es fundamental para poder transmitirlo a futuras generaciones.

Durante su participación en la Feria El Libro y la Educación en Veracruz, celebrada este jueves en el auditorio IMAC de Xalapa, Taibo II sostuvo un diálogo con normalistas de la región.

En este encuentro, destacó la necesidad de promover el gusto por la lectura entre los jóvenes, más allá de imponerla como una obligación.

"En este sector descubrimos que el fomento a la lectura tiene que empujar. Es donde tienes que decir, si no transmites al joven normalista la voluntad de leer por placer, difícilmente la va a poder llevar un maestro a sus alumnos, tenemos que crear el gusto por la lectura en las normales, gusto, no obligación", declaró.

TRABAJO EN VERACRUZ

Taibo II también resaltó el trabajo realizado por el Fondo de Cultura Económica en Veracruz, identificando al estado como uno de los principales focos de acción de la institución.

Confirmó la promoción de la creación de Clubs de Lectura en todas las normales del país y en la enseñanza media, como parte de una estrategia más amplia para fomentar la lectura entre los jóvenes.

"Veracruz es el tercer estado en donde más hemos trabajado en el fomento de la lectura. Hemos observado un aumento en la creación de clubes y salas de lectura en la región", destacó.

El director del FCE adelantó además la próxima publicación de una historia sobre Yanga, en colaboración con autoridades municipales, la cual será presentada en Xalapa en los meses venideros.

Respecto a la estrategia del Fondo, Taibo II subrayó la importancia de no prohibir actividades a los jóvenes, sino más bien despertar su interés por la lectura. En este sentido, enfatizó la necesidad de aprovechar las redes sociales como herramienta para promover la lectura entre los jóvenes.

"No puedes decirles a los jóvenes ´tienes que´, no puedes decirles ´deja la tele´, ´súbete al libro´, no puedes decirle ´no futbol´, no puedes hacer campañas en negativos, hay que darle la vuelta y decirle sí (...). Las redes no son enemigos, son mecanismos de comunicación, hay que usar la red para llevar a los jóvenes a la lectura", opinó.