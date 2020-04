Grupo Legislativo de Morena donará sueldo; piden sumar y no politizar contingencia

El diputado local Juan Javier Gómez Cazarín afirmó que las y los integrantes del Grupo Legislativo de MORENA habrán de donar su salario de un mes, para apoyar las acciones de atención a la población ante la contingencia del COVID-19, pues es momento de sumar y no politizar esta pandemia, que consterna y preocupa por sus efectos sanitarios y económicos en la entidad.

El Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la LXV Legislatura local, agradeció a las diputadas y diputados que están dispuestos a auxiliar a la ciudadanía, pues se vienen tiempos difíciles para el país y el estado.

"Estamos consternados por lo que vemos en Ecuador, en diversas ciudades de Europa; ver llorar al ministro de Salud de Italia, por tan trágica situación. Como representantes del pueblo, no nos queda más que devolver un poquito de lo mucho que nos ha dado el pueblo", expresó el legislador al tiempo de reconocer la participación de la ciudadanía para quedarse en casa, así como a los prestadores de servicios y empresarios por solidarizarse en esta contingencia, enviar a descansar a sus trabajadores y trabajar de manera coordinada con el Gobierno.

Invitó a los partidos políticos y actores partidistas a resistir la tentación de politizar esta contingencia, pues es tiempo de estar unidos en beneficio de la población, no se vale que se aprovechen para hacer campañas, se tiene que ser solidario con el pueblo.

Reconoció que el esfuerzo del Gobierno del Estado para extender créditos por 10 mil pesos para los microempresarios de la entidad, quienes contarán con una bolsa de 100 millones de pesos para que puedan superar esta etapa de la pandemia.

En el Congreso de Veracruz, dijo, noto a las y los compañeros de todos los partidos políticos, preocupados por esta contingencia; este golpe nos ha hecho reflexionar a todas y a todos, lo que no se vale es que lo tomen para sacar "raja política".

"Hay empresarios que están colaborando, otros sólo buscan golpear al Gobierno, decir que éste me permita no pagar el ISR, la luz, el agua, no ayuda en nada porque con ese dinero se paga la operatividad del Gobierno, del sector salud, de los docentes, de los empleados que prestan diversos servicios. Qué haría un municipio sin la participación mensual, por lo que pido en este momento unidad y sacrificio, tenemos que ceder en algo, este es un llamado que nos hace la humanidad", enfatizó.